社論》澳洲殷鑑 民主同盟更命運相依

澳洲與中國關係近來出急遽惡化。圖為澳洲總理莫里森。（路透檔案照）

澳洲與中國關係出現驟變，兩國從過去十年在經濟交往上如膠似漆，到這半年來急轉直下。北京最近更戰狼出擊，中國外交部發言人在社群網站貼假圖稱澳洲軍人殺害阿富汗俘虜，以及對澳洲葡萄酒開徵超過百分之兩百的反傾銷稅。曾狠嗆要「戳瞎」五眼聯盟的中國，現正鎖定聯盟成員之一的澳洲。

北京之所以能對澳洲下手，最大籌碼在於雙方經貿關係不平衡。中國是澳洲最大貿易夥伴，佔其總體貿易量達三分之一，但澳洲僅佔中國外貿不到四％。此等貿易結構，也使中國有恃無恐發動貿易戰，玩起「以商逼政」的老把戲。台灣對此是毫不陌生。中國、澳洲等國才於上月簽署「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ），言明區域內國家互減關稅。但中國轉頭即對澳洲課以重稅，撕毀承諾進行政治勒索。

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中國駐澳洲官員上月列出十四項「罪狀」，指控澳洲「毒害」雙邊關係。包括贊助「反中」研究計畫；調查中國記者並取消中國學者的簽證；在多邊論壇帶頭「攻擊」中國對台灣、香港、新疆事務；呼籲國際社會針對武漢肺炎的起源展開調查；阻止華為參與澳洲５Ｇ網絡建設；阻擋中國在當地的十起基礎建設與農業投資案；指控中國網路攻擊；跟隨美國譴責中國在爭議區域的主張「非法」；以及澳洲聯邦政府試圖破壞維多利亞州與中國達成的一帶一路計畫等。

綜觀這些內容，多數不就是北京對國際滲透的日常，這些情形也已受到許多民主國家的高度質疑，並進行政策調整與防範。面對威脅，澳洲總理莫里森強調，「澳洲將永遠做自己」。傳達不受要脅的立場。事實上，澳洲從與中國的密切關係，到近年來的紅色夢醒後，也做出強化法制的因應作為，例如之前針對「反對外國勢力干預」通過立法，排除中國滲入的勢力；昨再通過「外交關係法」，授予聯邦政府對地方與外國政府簽訂協議的否決權，同樣劍指中國。而這些立法也值得台灣參考。

在對外戰略上，最明顯的發展，就是七月間於美國華府舉行的美澳部長級諮商會議。由美國國務卿、美國國防部長、澳洲外交部長與澳洲國防部長進行磋商，涵蓋疫情、安全、區域國際建制、美澳國防合作等全面性議題。會後發表聯合聲明，除批評北京對區域和平的破壞，並罕見提及台灣，強調台灣在印太的重要性。

澳洲一方面提防中國的不當影響力，另也積極發揮區域角色。去年澳洲政府揭露了投誠共諜「王立強案」，王坦言在台港兩地進行活動，以及供出正停留台灣的「上線」向心夫婦。而在今年初藍營內部試圖利用王立強「反咬」民進黨以翻轉總統選情，也遭到澳洲媒體提前「破梗」，暗指牽涉國共聯手以影響選情。台澳情報交換，也透露出澳洲是除了美國之外，對我們最重要的五眼聯盟成員。

澳洲因長年對中國過高的經貿比重，反而授人以柄，變成對方用來脅迫的工具，在調整與北京關係的過程，勢必要經歷一段陣痛期。中國這段期間則不斷加碼經濟制裁，從對澳洲大麥、葡萄酒等商品加徵高關稅，到限制澳洲的牛肉、棉花等進口，再發展到限制煤炭進口等。可笑的是，極限施壓的背後，相關措施早傳開，中企並在上半年先大量進口以備囤積。而中國工業所需求的鐵礦砂，六十％進口來自澳洲，未受絲毫影響。中國雖一副狠樣，但也不忘留一手。

北京拿澳洲祭旗，是要向國際社會挑明，只要敢要求調查武漢肺炎起源於中國、加入反中行列者，澳洲就是個例子。在十一月美國總統選舉結束後升高力道，也是利用美國政府處於交接過渡階段，較無暇他顧之際，以威脅利誘等分化伎倆，警告加拿大、歐盟及日本等與中國經貿密切的民主國家，莫與北京對立。這是對美國下任政府的先行部署。尤其，美國若是拜登政府上台，在主張與盟邦協調的多邊主義下，中國此舉將能先削弱集體反中力道。澳洲殷鑑，在北京對外輸出擴張與威脅的危機時刻，包含台灣等民主國家有如脣齒相依，須更鞏固彼此同盟關係，展現出共同抗衡中國的實力，方不至於被分而擊之。

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