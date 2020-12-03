新聞線上》國民黨的抗爭

（資料照）

記者陳杉榮

蔡英文總統八月底宣布開放美國萊豬進口，事涉經濟戰略，攸關食品安全，國人強烈關注，國民黨立院黨團為表達不滿，十二度杯葛行政院長蘇貞昌作施政報告，並在議場「丟內臟」作激烈抗爭，秀過頭了反遭批判。事實上，蔡總統開放萊豬，本須爭取人民支持，承擔開放政策的政治責任，在野黨有權大聲表示反對，但不能盲目抗爭。

不論是應對美國川普政府，或是即將上台的拜登政府，台灣的執政者都必須站在整體國家發展的高度，積極以對。當中國與東協的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）上路，台灣又亟須加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），對美貿易開放是應走必走的一條路，開放美豬是其中一個環節，政府需要說清楚講明白，緩解人民對食品安全的疑慮。

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在野黨在國會進行各種抗爭，都是代議政治和政黨政治的進化，理應受到包容，看待國民黨立委的抗爭，亦復如此。國民黨曾經執政逾五十年，今朝在野，擺出抗爭姿態，應有策略，何須淪落到「丟內臟」這種不堪的手段！流於作秀洩憤，不僅不足以對行政部門形成壓力，還自我抵銷了國會監督的力道。

回顧國會抗爭，朱高正曾以「第一戰艦」之姿捲起千堆雪，他是在不正常的體制下，以「非常的手段」製造衝突，訴求國會全面改選，當然獲得諒解和同情。過去也發生過王聰松、吳勇雄在議場意圖點火、撒冥紙，余政憲拿招魂幡，陳婉真作勢棒打連戰等激烈問政手段，都引發非議。也因此，當國會全面改選已經進入第十屆，類似國民黨立委這種「丟內臟」的抗爭，必須受到批判。

台灣選民早已厭倦國會毫無必要的肢體衝突，厭惡立委虛情假意的假動作抗爭，要凸顯民進黨執政傲慢，國民黨立委不要偷懶，也不要潑婦罵街，應該用功問政，提出理性訴求，擴大選民基礎。以萊豬抗爭為例，國民黨立委基於保障食品安全，提豬內臟到議場靜坐抗議並無不可，蓄意潑灑豬內臟，凸顯其魯莽與不用功。

國民黨立委要挑戰行政院長蘇貞昌，非常的好，但請先掂掂自己的分量，作好功課。蘇貞昌長期擔任民意代表和地方首長，嫻熟地方事務，更二度擔任行政院長，各項政策了然於心，反應快速，口才犀利，豈是國民黨立委所能輕易攻略，更何況還是天龍國選區的蔣萬安！抗爭要有步驟要有謀略，國民黨的抗爭，還要再進化。

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