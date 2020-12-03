社論》從美豬之戰看朝野得失

放寬進口美豬美牛，在戰略上是正確的，台美外交、經貿等皆屬加分。遺憾的是，執政黨屢犯戰術錯誤，未能縝密部署謀定而後動，遂遭泛藍烏賊戰術糾纏不清，導致有些民眾只見樹木不見森林，泛藍的民粹操作也更加起勁。反倒是，中國襲擾我國西南空域的危機，被一幕接一幕的攻防給遮蔽、淡化了，同時，面對明年以後的美國台海政策也有欠未雨綢繆。

上週五，國民黨在立法院激進演出，大拋豬內臟抗議開放美豬進口。此舉揚名國際也惡評如潮，公共形象反而失分。江啟臣解釋說：國民黨已經與民眾一起走上街頭，執政者卻絲毫未感羞愧，口說傾聽民意，卻繼續強渡關山，沒有謙卑傾聽、只有完全傲慢，沒有溝通說明、只有多數霸凌，如果不強烈杯葛抗議，就是縱容獨裁的開始。小英政府執政下的台灣，被國際社會視為民主的典範，民主防疫的成功故事亦有口皆碑。香港加速沉淪，國民黨不批習近平獨裁，卻將此一頭銜戴在小英頭上，外界恐怕不易理解。

請繼續往下閱讀...

放寬進口美豬美牛，不是單純進口食品議題，重點毋寧是對美外交與經貿，攸關台灣在後疫情時代產業鏈重組的座標，以及重回國際社會的切入點。然而，泛藍明知故犯，刻意將它窄化為食安議題，企圖撩撥社會恐慌心理。美國大選期間如此，拜登啟動政權交接亦復如此，換言之，不論共和黨、民主黨，不論川普、拜登，國民黨都熱中於美豬之戰。似乎，所謂的親美，只是表演藝術，真正所謂親美的話，絕不至如此為反對而反對。最糟糕的想像是，泛藍會不會是以美豬之戰向習近平表態？

反美豬無限上綱、拉長戰線，以民粹動員出征公共政策，國民黨會得分嗎？應該說，如果執政黨的政策說明欠佳，他們便有得分的可能性。此所以，泛藍尤其是江啟臣、林為洲鎖定這個議題，至少對他們個人的政治盤算（主席、立委、縣市長）來說穩賺不賠，反正現在也沒有其他更好的議題可以主打了。不過，好打的議題，有時候也會弄巧成拙，在議場糟蹋豬內臟，顯然不討好。泛藍主事者要想清楚，把關美豬美牛，民眾希望他們只是一味鬧場而已嗎？這一點，可能才是得分大小的關鍵。

除此之外，也要準確分析民意，抓住最大多數的人心裡最想要的東西。二○一八年九合一地方選舉與十項公投，國民黨即時掌握到公民之怒，遂能搧動一股民粹狂風，把小英政府狠狠打趴。必須說，國民黨這一仗打得漂亮，當時綠營內部、國際社會都合理懷疑，小英的連任之路充滿荊棘。

出乎意料的是，緊接而來的習近平一國兩制台灣方案、香港反送中風潮，國民黨的九二共識自綁手腳非常被動，小英則堅定捍衛台灣主權、聲援港人爭民主。於是，主流民意又重回二○一六年鐘擺效應，助攻小英同時通過黨內與國共的考驗，令國際社會為之驚豔，甚而，基於同樣主流民意的政治邏輯，小英政府創造了成功的防疫故事，把台灣推向國際鎂光燈的焦點。

二○一八到二○二○年的民主雲霄飛車，給國民黨主事者一個很好的啟示錄，那就是，反美豬戰線趁亂追擊，也許可以在二○二二年地方選舉有所擄獲，但能不能維持二○一八年的戰績仍未可知。而即使二○二二年地方選舉因此笑傲江湖，二○二四年的總統、立委選舉，主流民意可能又以另一種尺度來衡量，屆時國民黨的九二共識、同屬一中、經濟連結中國、政治扈從北京等親中總路線，可能又會把自己打回原形、未戰先衰。馬英九、洪秀柱、韓國瑜，遑論連戰，只要他們的路線還在左右國民黨，同樣的推背圖便極有可能重演一次。

放寬進口美豬美牛，會不會形成類似年金改革的土石流？小英政府、民進黨真的要戒慎恐懼。而過去四年他們縱有政策失分，選民仍願賦予執政重任，泛藍也要深思何以致之？其實，眉角就在能否抓住最大多數的人心裡最想要的東西。什麼東西？就是維持主權獨立現狀！不必俯首於北京國安法，不必搞新疆再教育營，宗教團體不必姓黨姓習，私有財產不必擔心國進民退，大家可以免於數位極權統治，國家主權掌握在老百姓手裡，當然，還有在網路世界任意翱翔，更重要的是，不要淪為下一個香港。美豬之戰還看不到盡頭，但民之所欲還有更核心的部位。志在大位者，切莫顧此失彼，得小失大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法