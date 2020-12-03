自由廣場》（金恒煒專欄）從「台獨份子」到「台獨頑固份子」

老狗玩不出新把戲。中國國台辦最近又大吹法螺，發言人朱鳳蓮說什麼「當局正制定『台獨頑固份子』清單」，恫嚇的用語是「終生追擊」。好不嚇人！尤其讓人傻眼的說法是「依法受到人民的審判和歷史的懲罰」。以為自己是誰啊？荒謬到不行。

中共過去只用「台獨份子」當打擊對象，二○○八年宣佈「台獨」名單，洋洋乎兩百多人。十年後的二○一八年，中媒又公佈十三位「台獨份子」名單。今年，竟然在「台獨」中特別標舉出「頑固」份子。朱鳳蓮強調目的不是「針對廣大台灣同胞」；聽起來像是「縮小打擊面」，其實不然。

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只要看看最新的兩份民調，就知道台灣民意走向早逸出中國意欲與權力之外。「政大選舉研究中心」今年六月最新民調，儘快統一及偏向統一的支持率不到六％，「台獨」高達九成四。同月份「台灣民意基金會」的民調，支持兩岸統一的只剩十二．五％，挺「台獨」的高達五成四，再加上維持現狀的「反統」派，上升到七成七；兩項民調都顯示「台獨」支持度飆升。這就是中共無法面對的事實；挑出「頑固台獨」，不過是讓自己顏面好看一點。

再說「終生追擊」！好像「台獨份子」沒一個逃得掉，神得不得了。問題是，兩份「名單」中，有哪一位曾被「追擊」過？倒是多位「蒙主寵召」而遽歸道山；也就是說，中共一根毫毛都動不了。「終生」個屁。朱鳳蓮抬出的「人民審判」，阿Ｑ而已。

至於祭出「歷史的懲罰」，顯示中共知道「人民的審判」無能為力了，僅能拿「歷史」當遮羞布。起訴書放在口袋裡的現實下，半夜吹哨連壯膽的功能都沒有。

暴虐統治是共黨本質，習大大們一旦掌控香港，要殺要剮，一句話而已。 香港「回歸」的那一剎那，就成為中共到口的獵物：〈中英聯合聲明〉要撕毀就撕毀，〈基本法〉要毀棄就毀棄，「五十年不變」說變就變；只要權力可到的地方，中共可以為所欲為：議員要解職就解職、媒體人要抓就抓，教員、司法人員全要乖乖姓「黨」，異議份子只要在爪牙所及，沒有一人可以倖免。淪為刀俎的香港，悲慘只會一天勝於一天，看看圖博人、維吾爾人，更不必說中國人民了。

中國是不好惹的，虎狼之心終會現形：美國伸出救援的手，最後養虎貽患。澳洲、印度與中國交流的結果，雙方已到決裂的程度。踏入「一帶一路」陷阱的國家，更是痛不欲生，馬爾地夫欠中國達十三億美元，斯里蘭卡欠中國五十億美元，連汗班托塔深水港（Hambantota Port）都被迫租給中國九十九年。台灣拒絕中國，並非僅為保護主權，也為維護人類普世價值於不墜。原因就那麼簡單。

毛澤東說「一切反動派都是紙老虎」，這句話用在中共身上，再貼切不過了。中共的「反動」已不必證明，是不是「紙老虎」呢？台灣悍不與狼共舞，中共只能張牙露爪；逞口舌、文攻武嚇，不過會叫的狗而已。不是紙老虎是什麼!?

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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