自由廣場》中韓泡菜戰爭

◎ 李道勇

中國主導制定的泡菜國際標準，上星期獲國際食品標準委員會ISO通過；中國官媒大肆宣揚說，南韓「泡菜宗主國」的稱號「名存實亡」。南韓則反擊，中國泡菜的標準不適用於韓式泡菜。韓式泡菜標準早在二○○一年就獲ISO通過，並將「Kimchi」設為正式英文名稱。

據《韓聯社》報導，南韓在二○一四年進口泡菜高達99%是中國產，主因價格低廉，僅南韓產的泡菜價格三分之一或是一半，也因此中國泡菜大舉入侵南韓各學校、餐廳等地。

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反觀南韓出口泡菜，二○一四年出口量僅進口量的一成，且中國管制進口泡菜使用嚴格衛生標準，導致南韓泡菜出口中國數量極少，二○一四年出口中國業績僅有三噸。

中國《環球時報》也不加細究，硬是將中國制定的「Paocai」標準和「Kimchi」標準混為一談，而且還要吃南韓豆腐；好像二○○五年十一月，韓國申報的「江陵端午祭」就被UNESCO確定為「人類傳說及無形遺產著作」，但是卻引起中國抗議；中國認為他們的「端午」被韓國「端」走了？其實，UNESCO認為，跨國遺產相關國家都可以共同申報，中國沒必要和南韓爭奪跨國遺產，把文化據為己有。

又像二○一五年四月，正值日本櫻花盛開的旺季，但花季中，竟因「櫻花起源」引發日韓口水戰。南韓媒體指稱，日本櫻花中最著名的品種「染井吉野」來自濟州島，引發日本媒體反彈。正當雙方爭吵不休之際，中國也加入戰局，強調櫻花原產於中國，直到唐朝才傳到日本（不過，據說，櫻花是由中印界山喜馬拉雅山區傳播出去）。

MIC（Made in China）貨品充斥全球廉價市場，但櫻花是天工造物之美，若不顧培育者辛勞，只顧脫序力爭「源起」，豈不貽笑世人。

（作者為城南文史工作室負責人）

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