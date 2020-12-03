自由廣場》蔣萬安709億怎麼算的？

◎ 陳文卿

俗話說，「沒吃過豬肉，也看過豬走路。」可是，現在開口閉口高談萊豬對國產豬衝擊的人，可能壓根兒沒看過豬走路，更遑論去過養豬場，深入了解養豬產業的經營困境。

國民黨立委蔣萬安在立法院質詢時，說萊豬對我國產業衝擊高達七○九億產值。不知道這七○九億是如何算出來的，但筆者直覺認為，可能是言過其實了。

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國人好食豬肉，豬肉的國內市場需求量很大，國產豬肉根本供不應求，因此歷年來還是有國外豬肉進口到台灣來。依據農委會統計，去年國內豬肉食用量約九十萬公噸，進口豬肉約十二萬公噸，主要進口國家為加拿大，其次為丹麥，售價大多比本土豬肉低，可見本土豬肉還是較受國人喜愛。因此，美豬開放進口後，受到影響較大的，應該是其他進口豬肉吧，至於說會擠壓到國產豬肉市場，則未免太看輕國內業者的競爭力了。話說回來，如果能藉由大家對此議題的關注，讓國人了解到國內養豬業者，為了提供國人優質的肉品，所付出的代價是很高的，則未嘗不是好事。

國產豬之中，最受歡迎的是肉質鮮美的黑毛豬，售價約高出一、兩成。但其成長速率慢，餵食飼料耗費成本高，因此以往都是攝食廚餘。可是自從擔心非洲豬瘟影響後，若干縣市已禁止以廚餘養豬，讓業者苦不堪言。而另一方面，各地方環保機關又因減少了養豬再利用的管道，以致所收取之熟廚餘無適當之去處而十分頭痛。因此，建議農委會一百億元的產業基金，部份能用來設置功能完善的廚餘飼料化精進設施，提供養豬業者安全無虞的替代飼料，以降低飼養成本。這才是真正對養豬業者的關心。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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