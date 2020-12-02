社論》「美國版一九八四」？

中國外交部發言人週一在推特上發布一張圖片顯示，一名澳洲士兵拿著血刃站在抱著小羊的阿富汗兒童旁邊，暗指澳洲軍人殺害無辜。澳洲總理莫里森稱假照片令人作嘔，要求推特刪除，而推特僅將該則推文標記為「敏感」，強調使用官方帳號發表政治或外交上的爭議言論並不違反規則，因此不會刪除。反觀，推特、臉書等科技巨擘，公開壓制「紐約郵報」在大選前幾週刊登的一則報導。川普本人的推文，被標記有爭議者更是罄竹難書。

儘管政權交接啟動了，川普仍不承認敗選，日前他在推特貼文：「拜登絕不可能獲得八千萬票，這是一場百分之百被操縱的選舉。」該文隨即被推特標記，指選舉舞弊的說法有爭議。被推特標記，已經是川普的家常便飯，但是這個現象不能等閒視之。今天是川普被標記，明天可能是拜登被標記。包括推特在內的社群媒體，豈能又要規避責任，又要充當言論的審查者？這是本回美國大選留給未來討論的議題。

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除了社交媒體的自我授權外，傳統媒體也不遑多讓。「紐約郵報」的報導，除了臉書、推特限制相關報導在平台上傳播外，傳統媒體也懷疑其真實性未予報導。值得注意的是，以上並非孤立的案例。美國大選期間，主要的社群媒體、傳統媒體，對川普、拜登的相關訊息，睜一隻眼閉一隻眼。川普的言論是可疑的，指控拜登的言論也是可疑的，形成一種不對稱的媒體戰場，比四年前大選的假訊息更進化。而且，來自北京的可疑訊息，反而沒有受到應有的檢查。

凡此問題，在美國內部已引發對立。參議院司法委員會共和黨籍參議員克魯茲表示：我不知道「紐約郵報」的報導是否屬實，那些是拜登應該要回答的問題。但推特、臉書等科技巨擘不能審查政治言論和積極地干預我們的選舉。另一方面，參議院司法委員會民主黨籍參議員庫恩斯主張：臉書和推特有政策，不能傳播完全不可靠、已被揭穿、來源不可信的內容，他們是在執行他們的內部控管政策。兩黨的不同立場，刻劃著美國社會的分裂現象。

川普曾經透過白宮發言人抨擊，所謂的「中國的政治正確」根本就是「歐威爾式胡言亂語」，沒想到自己卻栽在「美國版一九八四」！中國的動物農莊，審查總長是官方部門，黨決定什麼是真理、真相，人民能上什麼網站、發表什麼意見。「美國版一九八四」，政府、政黨卻是被審查的對象，新舊媒體變成老大哥，他們可以決定總統的言論是否正確，什麼訊息是可信或可疑的。甚至，媒體還取代憲法程序，宣布誰是總統當選人。如果歐威爾地下有知，恐怕會被「美國版一九八四」嚇到瞠目結舌。

「紐約郵報」事件之後，美國司法部致函國會領袖指出，網路平台對於訊息掌握極大權力，權力如何使用應對使用者坦誠相告，保持透明化，如果他們沒有做到，就應該擔負責任。有參議員不滿指出，社群媒體在「通訊規範法案」第二百三十條的保護傘下，針對與他們理念不合的內容進行審查。不僅是選舉議題，包括武漢肺炎也出現雙重標準。審查的標準，似乎是世衛的官方說法，而眾所周知的，世衛對北京唯唯諾諾。追根究柢，如果是以北京的標準，來檢查各國政府、學者專家的說法，這種「美國版一九八四」就更匪夷所思了。

今年七月，世衛兩名專家赴中國調查，卻未獲准前往武漢。儘管如此，世衛對北京的說辭依舊深信不疑，而且成為社群媒體的審查標準。川普有些說法，不符合這個審查標準，所以被標記有爭議。如今，中國科學院研究小組得寸進尺稱，病毒應是源自「印度、孟加拉」。如果北京繼續控制世衛，將來武漢肺炎不是源自中國，難保不會成為世衛的官方說法。令人好奇的是，從頭開始到現在，世衛、北京的說法，似乎沒有被推特、臉書標記為有爭議，「美國式民主」碰到「美國版一九八四」，不僅是美國的挑戰，也是所有民主國家的挑戰。

傳統媒體，講究客觀報導，讓事實的不同面向、相關者的不同說法並陳，以滿足閱聽人知的權利。借助新科技的社群媒體，訊息的流量與速度更大，它們的自由流動往往在極短的時間內便足以產生事實與觀點的校正功能。除非是明顯來自網軍或捏造的假訊息，社群媒體不能以不同標準對選擇性的議題進行審查，自我授權決定予以標記、封鎖。否則，他們將成為凌駕於法治之上的怪獸，民主選舉也將淪為他們的線上遊戲。「美國版一九八四」，萬一成為民主世界的日常，那跟習近平的數位極權主義有什麼兩樣？

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