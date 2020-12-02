自由廣場》中製無人機 應全面禁用

◎ 姚中原

媒體報導，民進黨立委在立法院會質詢指出，台灣各部會目前使用的七二六台無人機中，超過七成是由中國製造的，而美國、日本已相繼禁止或汰換「中國製」無人機。行政院長蘇貞昌回應時承諾，未來會責成行政院副院長處理，盤點各部會無人機情形，該汰換、限制的，會儘快有結果。

近年來，因為現代科技的持續發展，只需透過手提電腦或智慧型手機控制，即能隨時隨地飛至空中的無人機（Drones），已成為當前全球社會的先進產品。由於中共在無人機的研究領域，近年來投入龐大資源，不論是供民間社會所使用的各種無人機，或是可遂行軍事攻擊任務的無人機產品，其性能皆達相當水準，因此皆是世界許多國家採購的對象。

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雖然無人機有多元化的經濟與民生等功能，例如可作為消費性休閒娛樂玩具之外，也可作為教學、救災、拍攝電影現場、研究地形地貌、探勘地下礦產等各種教育、商業、農業用途。然而高性能的無人機，如果其內部軟體被中共有心人士刻意設計或控制使用，確實能成為攻擊他國武器，或偷竊他國政府資訊的戰略武器。

我國中央政府所使用的七二六台無人機中，竟有高達七成是由中國所製造，而這還只是官方的公開數據，相信未被查獲的中製無人機，其黑數恐怕更多，政府真的不能掉以輕心。根據媒體報導，目前政府所使用的部分無人機，經電信技術中心檢測結果，確實有資安疑慮；既然如此，這已是潛在的國安風險問題，因而未來通令所有中央政府機關，立即停止採購並全面禁止中共無人機的使用，恐怕是蔡政府近期必須優先實施的國安作為。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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