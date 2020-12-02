自由廣場》（林保華專欄）支援澳洲 對抗中國霸凌

上個月簽署的ＲＣＥＰ由中國主導，但是其成員國之一的澳洲卻被中國嚴重霸凌，只有白痴才會對這種國際組織寄予厚望。

澳洲政府只是因為不滿中國政府的一些做法而遭受中共霸凌，其惡劣程度世界少見。在ＲＣＥＰ剛剛簽署，中國駐坎培拉大使館的一名官員就在澳洲媒體刊文，羅列了澳洲政府「反中」的十四條罪狀，其中包括建議獨立調查武漢肺炎疫情起源，資助澳洲研究機構從事反中研究、取消中國記者與學者簽證以及禁止華為參與建設5G網路等。

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除了政治上的指控，經濟上的變相制裁已經陸續進行，中國政府尋找各種理由撕毀協議，阻擋或停止進口大麥、龍蝦、葡萄酒、糖、煤炭、銅礦石及其精砂、木材等。鐵礦石未被制裁，只是因為寶山鋼鐵廠必須用它。十一月廿七日，中國與印尼簽署購買印尼煤炭的協議，以取代澳洲煤炭。而印尼與澳洲都是ＲＣＥＰ成員國，印尼是「澳洲通往區域防禦交戰途徑中，最重要且核心的區域要素」，中國當然是要在兩國製造裂痕，就如廿多年前，中國以購買波音飛機或空中巴士來挑撥歐洲與美國關係。

中國是澳洲最大出口市場，約佔澳洲出口總額三成，超過對日本、韓國、美國出口的總和，因此中國此舉勢必嚴重傷害澳洲經濟。

既然中國可以視其簽署的自由貿易如無物，澳洲政府也應該反制。應以國家安全為由，將五年前把北部最大港口達爾文港出租九十九年給中國的協議廢除，何況附近就有美國軍事基地。滿清政府曾經將新界租給英國九十九年，如今中國到海外殖民，也以九十九年為期，以示中華民族偉大復興。

如果說「反中」，美國、印度比澳洲厲害，但是他們對中國經濟依賴程度不高，因此中共選擇澳洲開刀，尤其澳洲還是印太戰略與五眼聯盟一員。如果把澳洲打趴，就是擊破「天下圍中」。

不要忘記，澳洲已經被中共嚴重滲透，難得現今政府已經覺醒，如果澳洲經濟情況不佳，澳洲的中國代理人就可能出來煽動民眾推翻現今政府，換一個親中政府。

中國外交部發言人趙立堅日前還揚言要「戳瞎」五眼聯盟的眼睛，不管是五隻還是十隻。趙還用假圖片攻擊澳洲政府，引發總理莫里森親自反擊。因此所有民主國家，應該出來支持澳洲，不但是政治上的聲援，也應該在經濟上支持，例如多進口一些澳洲出口商品，限縮中國進口商品。台灣使用的煤炭近半來自澳洲，可以考慮減少一些從南美與南非的進口換成澳洲，葡萄酒的進口也可以適當增加，目前從法國進口是澳洲的兩、三倍。

民主國家千萬不要忘記中共統戰策略中的「分化瓦解，各個擊破」，應該犧牲小我，顧全大局，才能孤立中共，粉碎其稱霸全球的野心。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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