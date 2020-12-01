自由廣場》讓牛肉麵的英文走向世界

◎ 曾泰元

日前爆發的牛肉麵風波，看似已逐漸平息。趁著紛爭漸遠，餘溫尚存，來談談「牛肉麵」的英文。

或許有人說，上網查一下《維基百科》，答案不就出來了？不就是「beef noodle soup」嗎？有什麼好說的？的確，答案可以很簡單，但也可有不同思路。《維基百科》的「beef noodle soup」（字面意義「牛肉麵湯」），仿照的是「chicken noodle soup」（字面意義「雞麵湯」，常作「雞湯麵」）。雞湯麵在美國家喻戶曉，是種能撫慰身心的療癒食物（comfort food）。「牛肉麵」的英文依樣畫葫蘆，翻成「beef noodle soup」，採取的是歸化策略，盡量向英文靠攏，讓英語人士覺得道地、自在，嗅不出外國文化的異質性。不過以我們來看，如此不僅特色模糊，容易讓人套用美國的雞湯麵聯想，同時限縮了牛肉麵的可能性。

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有人把「牛肉麵」直譯為「beef noodles」，這樣也對，獨特性也好一些。少了湯麵的限制，此譯的涵蓋層面更廣，多了乾拌麵的彈性，也容許了其他烹調法的可能性。要特別說明的是，麵條的數量經常多於一，所以這裡的「noodles」有個複數的標記「s」。至於前述「noodle soup」的「noodle」之所以用單數，是因作為形容詞，修飾名詞「soup」之故。

詞彙翻譯，歸化策略體貼外國人，讓他們覺得沒有隔閡。但也可大膽採用異化策略，彰顯自我價值。

二○一一年的台北國際牛肉麵節，主辦單位把「牛肉麵」的英文訂定為「New Row Mian」，這個貌似音譯、卻又藏著兩個單字〔「new」（新）、「row」（排）〕的做法，給人莫名其妙之感，被議員批評不倫不類，英語界、翻譯界也是一片質疑聲。但做法基本可取，大方向對，小細節要調整。

所謂大方向對，是音譯的這個策略。牛肉麵位居台灣特色美食的前列，是最引以為傲的亮點之一。在國際舞台上，用英文來翻譯文化特色美食，最常見的手段就是音譯。所謂小細節要調整，就是要音譯的話，就全部音譯，以免落得四不像。

只講麵食，遠在歐洲、為數眾多的義大利麵姑且不論，反觀我們自己，看看周邊的亞洲近鄰，我的音譯論點便能一目了然。華人圈的「炒麵」是「chow mein」，「撈麵」是「lo mein」，「炒粿條」是「char kway teow」。日本「拉麵」是「ramen」，「烏龍麵」是「udon」（漢字「饂飩」，平假名「うどん」），「蕎麥麵」是「soba」（漢字「蕎麦」，平假名「そば」）。越南的「越南粉」是「pho」（無漢字，可能源自廣東話的「粉」）。上述這些麵食的英文，都收錄於權威的英語詞典，是貨真價實的英文單字。再細看，「麵」不見得一定要用既有的「noodle」，音譯的「mein」、「men」亦可，甚至「udon」和「soba」還把「麵」的成分省略不譯。

再者，誰說「牛肉」一定要翻成「beef」？和牛高貴，舉世聞名，饕客趨之若鶩。「和牛」英文的標準答案，就是音譯的「Wagyu」，而不是意譯的「Japanese cattle」（日本牛隻）或「Japanese beef」（日本牛肉）。

只要商家放眼天下，用心把一碗麵做到精緻，便能近悅遠來，行銷全球，成為風靡世界的知名產品。屆時，牛肉麵就能以音譯「niurou mian」之名，藉由商家自己的品牌名稱（trade name）通行四海，成為像「dim sum」（點心）、「sushi」（壽司）一樣日常的英文詞彙。

（作者是東吳大學英文系副教授、前系主任）

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