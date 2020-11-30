自由廣場》請政治人物尊重警察專業及立場

◎ 池文光

日前「秋鬥」抗議活動，反對萊克多巴胺美豬進口，傳出雲林豬農遭員警「關切」，警政署長陳家欽表示係出於善意，國民黨立委賴士葆質疑，警察要忙的事情不夠多嗎？出動員警去「查水表」，還大言不慚說是基於維護秩序，如此狡辯，到底是陳家欽笨蛋、還是把民眾當笨蛋？

警察機關職責，向來就是單純維護社會安寧秩序。人民或團體等主張權益，發起集會遊行，警察責無旁貸，須妥適因應，從遊行期前受理場所整備，遊行期間交通動線疏導管制，及調集適度警力等規劃，皆需機先掌握狀況，考量在場參與人數及有無維安等因素，據以編排勤務，落實工作執行。

請繼續往下閱讀...

民主世代，民智大開，對於所謂「查水表」，人民皆有一定認知與立場，集會遊行前敏感時刻，民眾自是難以接受警察訪查詢問，定會有所反映質疑。但礙於整體社會安寧秩序，警察明知會招惹罵名，仍得扛起職責，執行勤務，由各警察機關針對轄區事實狀態，呈報中央警政署彙辦。

人民陳情案件，警察機關定會重視，尤其是大型集會遊行活動，參加人數眾多且雜，易生意外，警力需預先備置，這不是任何單一縣市警察局人力配置所足以應付的維安狀況，需綜合各方因素研判，由警政署統一調度警力支援部署，絕不是賴立委所說，警察明知自己早已違反行政中立，在扮演過去警總角色，想要壓低遊行人數，陷基層員警於不義。

我國很多政治上無法解決的問題，常由警察承擔，歷來政黨對決現場，最後不也由警察站在衝突的風口上承擔責難？藍綠執政都需要人民保母，維持治安平和，稍有不慎，動輒被在野陣營歸咎為幫凶、鷹犬、打手，批評用詞沉重難聽，道盡政治換了位子，立場丕變，唯一不變的是，警察可嘆的處境！

政治人物不應影響警察執勤，警察也不宜介入政治，國家執法人員維護社會安寧秩序是職責所在，不是守護特定政黨利益的門神。籲請政治人物不要為難警察，尊重警察專業及立場。

（作者現任警官，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法