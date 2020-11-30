自由廣場》數字看豬肉：61.3/78/100-110

◎ 劉瑩

台灣現況，美國豬肉是滯銷的，僅佔台灣人豬肉使用量的一趴多而已。加拿大豬肉在台灣一樣不受歡迎，只取得四趴的市占率。所以，我常對反對美豬進口的人說，現在沒有摻雜萊克多巴胺飼料的美國豬肉，都只一趴市占率，為什麼你們認為明年摻雜使用過萊克多巴胺的美國豬肉，再加上標示產地，市占率反而會狂飆呢？

他們的回答幾乎千篇一律，使用萊克多巴胺飼料的豬肉成本低，所以便宜，便宜就可以大幅提高市占啊！可是，他們好像忘了另一個畜牧大國加拿大，加拿大的豬肉成本比美國低，目前含稅價每公斤只要新台幣六十一．三元，美豬則是每公斤新台幣七十八元（台灣國產豬肉一公斤是一○○至一一○元），即便使用萊劑降低成本，美國豬肉價格也很難比加拿大豬肉便宜一大截。如果廠商要進便宜的豬肉，現在就有一樣便宜、而且沒有使用過萊克多巴胺飼料的加拿大豬肉可以用，為什麼要等明年美國豬肉進口呢？

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也就是說，比便宜，美國豬肉贏不了同為冷凍肉的加拿大豬，比風味，慘輸現宰的台灣溫體豬；除非台灣豬明年不幸出了意外，比如染上非洲豬瘟或者口蹄疫等，不然，這些說明年美國豬銷路會狂飆的名嘴們，判斷依據到底是什麼呢？

退一萬步講，假設美豬明年可以把加拿大豬生意都攬過來，那也只有五趴的市占率，相較市占率九十趴的台灣溫體豬肉，還是滯銷吧！

（作者為醫師，台北市民）

把是非題改成選擇題

◎ 林維治

在野立委「豬」公，在國會殿堂上「掏心又掏肺」，毫無遮掩地，來了個2020（愛你愛你）年終真心大告白。

以「民眾完全自主掌控的消費選擇」、與「國際自由貿易市場的開放性競爭原則」、及「台灣須經由美、日的牽引，走入世界經貿組織」等這幾個角度來看，台灣進口美豬這個決策，其實是一個有相當必要性的「選擇題」。

執政黨把焦點擺在對進口業者的把關上，卻被國民黨扭曲成要開放美豬進口，讓台灣人民吃萊豬的「是非題」，且詭計得逞，因為民調顯示，有過半數的台灣人民反對此決策。

執政黨要扭轉這個局勢，必須要告訴台灣民眾，國民黨對此決策看法的盲點在哪裡？要把進口美豬這個被國民黨扭曲成「是非題」的議題，轉變成「台灣是否要透過美、日的引領，來加入國際經貿組織」的「選擇題」，讓民眾安心。

（作者為藥師，台北市民）

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