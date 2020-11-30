自由廣場》中國追討故宮文物？ 用國際法擋！

◎ 賴福順

今天見報，期待已久，樂意看到政府部門注意到國立故宮博物院的名稱問題。

國立故宮博物院簡稱故宮，為了區別與北京故宮博物院的不同，又稱作台北故宮；不過，台北故宮當局討厭這個詞彙，每每糾正是國立故宮博物院，拼命維護「國立」兩個字，但中國政府及人民一概不承認。

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說來讓人覺得可憐，只有這「國立」兩個字可以辨識這是台北故宮，沒有「國立」就成為北京故宮博物院在台灣的分院。何以至此？自己一廂情願所致。

現代中國有兩大辨別身份的依據，一是萬里長城，一是故宮文物，讓世人一睹見其中之一，就知道所指的是中國。而台灣面積太小，無法修築萬里長城，只得建築一座仿宮殿模樣的博物館，將帶來的故宮文物放進去，1965年假裝這座嶄新的博物館是古代宮殿，稱之國立故宮博物院。

三天前，本人獲邀至輔仁大學某系演溝，題目是有關清宮特藏的善本書目。當場詢問該系一位之前曾在台北故宮服務的教授：「請問台灣沒有故宮，怎麼會有故宮博物院？」這個問題不要說台北故宮院長無法回答，反對台北故宮改名的某政黨也回答不出來。

接著我問第二個問題，這次是針對全體聽演講的師生。我原本研究清史，從1997年開始，每年都到北京查閱檔案，每次在北京一定會被問：「你們台北故宮文物什麼時候還給我們？」前幾次被詢問時，當場啞口無言。大前天，在演講中拋出這樣的問題詢問大家，也沒有人回答。

我私下擬了好幾個可能的說詞，自覺不佳。後來發覺可改用國際法來回答，就跟問我問題的北京人說，國際法有規範，戰勝國俘獲戰敗國的歷史文物須歸還戰敗國，但中國國民黨與中國共產黨都是中國政黨，不屬於國際法管轄範圍。後來中國國民黨敗逃台灣，成立新政府，而有了台灣國家，於是台灣與中國有兩國的關係；如果要強加上這就符合國際法規範，但請問哪一國是戰勝國？哪一國是戰敗國？我憑這一招半式，阻卻了北京人私下對於台北故宮文物的索求。

有立委主張台北故宮改為華夏博物館，本人期期以為不可，華夏是中國、中華的別稱，這樣一改豈不是更混淆不清，有哪位英國會議員建議將大英博物館改為埃及博物館？再者，大清國與中國本就不同，不能混為一談。況且台北故宮有些收藏品不是中國人製作的，比較大宗的，如宮庭中傳教士所繪的繪畫，痕都斯坦玉器，亞洲各地金銅鎏金佛像，藏文大藏經等藏品。 這世界上有三座故宮博物院：北京、瀋陽與台北，因此台北故宮必須要改名，否則會繼續列入中國的一部分。改什麼名字比較好，當然改為國家博物館，目前世界上至少有15個國家博物館，大國有俄羅斯、中國、巴西，小國有荷蘭、捷克、新加坡、馬來西亞、丹麥、不丹等。

（作者為海峽和平基金會創辦人）

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