自由廣場》從ＨＦＸ〈民主國家手冊〉七原則說起

◎ 雲程

本月，Halifax國際安全論壇(HFX)以中英文發表題為China vs. Democracy: The Greatest Game的報告。報告諮詢全球255位菁英，羅列北京政權的本質、企圖心、作為、對全球民主的威脅及民主陣營因應之道，最後整理七項中國原則，提供50民主國家依循。包括：

第一，要警覺中國插手民主社會的企圖；

第二，不配合中國對言論、著作、聲明、藝術作品等的審查，或也不要進行自我審查；

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第三，不參與任何有助於中共壓迫其人民的商業、技術相關的活動或交流；

第四，反對中華人民共和國為服務其權威價值和野心所建立全球網路治理和技術標準之企圖；

第五，不支持或參與中國對批評它的人所進行的懲罰與制裁；

第六，要支持世界各地處在中華人民共和國壓力與恐嚇下的民主人民和政府；

第七，不購買和交易明知以強迫勞動或犯罪手段如仿冒、盜竊智慧財產權等所生產之中國產品或服務。

比彭斯、龐皮歐、余茂春等人定調的「中共非中國」更深入，HFX報告直指北京政權只想對內掌權、對外侵略的極權統治本質，從而戳破北京忽而共產主義、協商式列寧主義，忽而資本主義、民族主義的多變幻相，只是毫無理念的極權工具。

報告又揭露：北京透過直接投資、經濟懲罰、大外宣、千人計劃、科技間諜、軍民合一、仿冒、債務陷阱外交、網路極權主義、孔子學院、假新聞、威嚇各國等綜合手段，逐步侵蝕世界。其全面性、全球性且絕不動搖的侵略野心，源自該政權的本質—既不會改變也非臨時起意，外界必須時時警覺。

過去幾十年間北京展現的和平笑臉，只是配合季辛吉主義演戲；美國民主黨策士的「與中共存」根本不是戰略，若非天真，就是未戰先降的懦弱。

鑑於中國為掌握跨國權力而滲透國際組織，企圖建立包括「中俄同盟」在內的平行世界，HFX建議：在「供應鏈」外，民主國家還要重組「需求鏈」；在亞洲要低調且靈活運用「小三角」的自願結盟，以達成傳統集體安全體系不可能企及的任務。

報告結論：民主國家應摒除短視商業利益，以美國為天然盟主有效合作，才能對付中國分化威脅。HFX更直言：俄國不可信，故「聯俄制中」不可行。此次不能再重蹈「聯中制蘇」的天真。

疏遠英國的歐巴馬，在第二任期最後才醒悟中國野心；世界各國直到今年疫情，眼見中國以醫療戰略物資恐嚇各國，才覺醒中國威脅。TPP是歐巴馬警覺的結果，而川普退出許多國際組織，可能是重建新國際組織的起手式。可惜現在都難以證明了！

總部在華盛頓的HFX並非泛泛，在2011獨立前除接受加拿大官方資助外，曾暫寄「德國馬歇爾基金會」的專案運作。它擁有多年跨國、高層戰略合作平台經驗，並與外交事物、外交政策、政治家等專業雜誌攜手。

中國威脅的本質是Kiron Skinner所指的「文明衝突」，HFX以「中國與民主體制：終局之賽」為題的報告呼應，代表西方國家體認全球民主體制已瀕臨存亡之嚴峻。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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