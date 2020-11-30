自由共和國》鄭秀玲／德政不要變災難︰呼籲取消學習歷程綁考招

鄭秀玲／台大經濟系教授

今年COVIN-19疫情風暴、全球政經秩序正重組中、天災頻傳和新科技不斷推陳出新等巨變下，何其幸運我們防疫成功，政府正透過一○八課綱及其相關配套措施推動全新的教改，希望每所學校不同特色，因材施教。自一○八年入學起入學高一學生全面適用新課綱和新大學入學方式，期能具備自我學習、解決問題和因應多變未來的能力。

這項德政是先將高中職必修學分從一百六十個學分降為一百一十八個學分，加強校訂必修、多元選修和加深加廣選修課程共六十二個學分。此高中修課大學化的巨大工程，這幾年在全台高中校長們帶領下，老師們正如火如荼地開設各式各樣的選修課，所投入的心力和成果令人相當敬佩。吾人認為美中不足的是此項德政的不當配套措施，即「一一一學年度起大學考招將以『學習歷程檔案』取代備審資料」（以下簡稱考招新制），恐將政府德政變成災難，理由如下。

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（一）學習歷程綁考招的不當措施，累壞師生：

教育部和招聯會聯手要求高中校方每學期負責登錄每位學生的基本資料與修課成績、高中生則必須於每學期末上傳課程學習成果（每學期至多三項）與多元表現（每學年至多十項）到「學習歷程檔案資料庫」。一一一學年度起大學考招將以「學習歷程檔案」取代備審資料，即學生從自己的學習歷程檔案中，勾選三項課程學習成果與十項多元表現，代替備審資料，在申請入學時此學習歷程配分至少佔五成以上。學習歷程自去年高一生實施一年來，已招致學生嚴重反彈，日前有高中生上國發會公民政策平台提案廢除，短短三天就達附議門檻。高中教師們也不斷抱怨，他們在設計課程並研發授課教材工作量已大增，時間上不足以精確認證學生學習成果，杜絕造假情事。

（二）美國大學招生制度：沒有建學習歷程，更沒綁考招

台灣的申請入學主要參採美國行之已久的招生制度。美國高中生申請大學入學的主要必備資料為其（1）高中在校成績；（2）SAT（閱讀、寫作和數學）或是ACT（英語、閱讀、數學和科學）的測驗成績；（3）小論文或個人自述：大抵是學生的成長背景和個性、特殊才能及領導能力、如何克服曾面臨的挫折和挑戰、未來研究興趣和讀書計畫等），申請者從中選取題目來撰寫。

美國高中生申請大學的五大系統中要求撰寫的小論文題目比較：Common Application系統是目前使用最廣的申請系統。其合作院校近九百所，每年出七個小論文題目做為申請的補充材料，申請者可從中選擇一個來寫（不超過六百五十字）。而Coalition Application系統特別是給那些低收入家庭、少數族裔、第一代大學生的申請者，目前使用的學校已超過一百四十所，每年出五個小論文題目做為補充申請材料，字數約五百至五百五十。Universal College Application系統由各大學自定論文題目，僅有哈佛大學、普林斯頓大學等十所大學採用。德州申請系統提供州內六十餘所大學招生用，給出三個論文題目，各校可規定申請者提交其中一個。加州大學申請系統則供加州大學九所分校招生用，要求申請者從八題中選出四題進行回答，每題不超過三百五十字。

總之，老牌的美國招生制度根本沒有像台灣招聯會所規定要求高中生每學期上傳經老師認證的作業或成果於學習歷程檔案，更沒有將學習歷程檔案綁考招！

（三）以「學習歷程檔案」取代備審資料將帶來的災難

（3.1）不是公平公正的考招新制：

現在高中生面臨的問題是①想選的課選不到：一些熱門選修課（例如和當地大學合作推出微課程等），因課程數及容量的限制淪為抽籤，可能抽到沒興趣的選修課，上課怎麼來勁呢？想選的課選不到，這樣的學習歷程當考招備審資料公平嗎？②城鄉高中的選修課程水準差距大：大都市高中可就近和頂尖大學教授、各領域專業人士等合作推出高水準的選修課程，鄉下偏遠地區的教學資源相對匱乏很多。城鄉高中生們的學習歷程內容差異懸殊，當考招備審資料公平嗎？③老師的公平和客觀性不足：不宜迷信以為由任課老師認證上傳就達到公正公平。公立和私立高中的教師們在處理學習歷程的態度及評分標準或有差異，即使同一所高中內的老師們也不盡相同。

（3.2）考招新制和標榜的「自我探索適性揚才」背道而馳

政府已花四百多億元經費推動高中修課大學化的德政是希望學生自我探索，達到適性揚才。然而①高一剛入學還在摸索不確定自己的性向：怎麼要求高一生要逐學期上傳作業、報告呢？②學生的能力表現不應侷限在課堂作業和成果：不宜拘泥在以校內課堂上的作品或作業為考招考核標準。想入學文學院學生或可取得國際語言認證、想進入電資及理工學院或可努力取得Google認證或國際數學競賽成績等等、資優生也可修習大學開設的大一課程、透過大量閱讀和旅行也是學生自我探索的管道啊！③社團行為已遭扭曲：以往紓壓而熱門的休閒娛樂性質的社團（如熱舞社等）明顯減少，在考招新制下學生被迫參加「有用」的社團（如科學研究社等），高中生多元探索或嘗試的機會反而降低。

（3.3）考招新制嚴重造假文化，不利人才培育和科研發展

因為「學習歷程檔案」在申請入學時比重高達五十％，跟學測成績比重相同，引發學生和家長莫大惶恐。各科作業要交實作模型作品或心得報告，寒暑假營隊產業鏈更讓家長們不得不掏錢出來完備孩子的「多元探索」歷程。每位高中生秉賦不同，吸收能力不一，現在家長、私校、補習業等一起幫學生打造（甚至造假）漂亮學習歷程，不見得能反映學生真正實力，已形成嚴重造假文化，怎麼期望培育出不造假的工程師和科學家呢？ 一旦造假上了大學實力不好，跟不上，進而可能發生退學和自殘等憾事。

（四）呼籲政府應做對的事：

（4.1）廢除一一一學年度起大學考招將以「學習歷程檔案」取代備審資料的新制：招聯會主委賀陳弘清大校長明知大學實施通識教育近四十年來，師生已普遍認知①各系的必修課程為主，輔以學生興趣及各校教學特色選修課程；②每位學生有其自主選課和學習權利，校方不會追蹤學生學習歷程，若有也是供學生課程規劃參考而已；③各校推出課程各有特色，沒有標準化同質課程，因此在博碩士入學招生時，不會要求繳交學習歷程，而是看中專業必修實力、完成的論文或作品、未來研究計畫及潛力等。賀陳主委竟力主將高中生學習歷程綁考招，其學術良心何在，令人不解？

（4.2）政府應將資源花在豐富高中選修課程上，改善城鄉高中選修課程水準的差距。

（4.3）鼓勵資優生修習大學先修課程，當作備審資料：

美國推動多年的資優高中生通過大學先修課程（AP）考試，可同等換取相應的美國大學學分，對申請入學或有加分作用。目前我國也有「全國大學先修課程暨認證資訊平台」二十五門課和台大的六門基礎大一學科可供資優高中生修習。

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