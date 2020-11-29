自由廣場》有了疫苗，然後呢？

◎ 陳喬琪

一九五○年代出生的嬰兒們，隨著他們的父母，度過經濟困頓與各種傳染病，如小兒麻痺、傷寒、霍亂肆虐的年代，如今也都年老了。這七十年來，因為台灣的經濟發展繁榮，健康保險與社會福利制度的改善，讓許多身心健全的老人，可以旅行世界各地，準備安度老年生活。卻沒有預料，就在將近一年前，再次從中國爆發嚴重的病毒肺炎傳染病，如今傳遍世界各地。

目前全世界武漢病毒肺炎死亡率最高的國家是比利時，每十萬人一四○．七五人。用台灣的「國病」—肝病來看比較清楚，按照肝病防治學術基金會資料顯示，我國慢性肝病及肝硬化的標準化死亡率是每十萬人十五．六人，質言之，武漢病毒肺炎死亡率是肝病的十倍，顯示其占用醫療資源的嚴重性。

請繼續往下閱讀...

經過約漫長一年的等待，疫情仍然沒有改善，反而最近又有惡化的趨勢。台灣因為距離病毒的發生中心最近，早早就開始實施國境邊界防疫措施，又有二○○三年SARS的衝擊經驗，加上歐美國家不屑一顧的戴口罩與勤洗手的個人防疫動作，至今仍然是全世界感染率最低的國家。

歐美國家至今仍然沒有實施邊境的傳染病防疫措施，世界各地的旅客可以來來去去。防疫專家說，施打疫苗是唯一的方法，全世界對於武漢病毒疫苗，幾乎是望穿秋水。

終於最近幾星期的國內外媒體都報導，幾個大藥廠已經研發成功，準備上市疫苗了。但這些報導幾乎都是藥廠釋出給媒體的訊息，迄今沒有經過嚴格審核與令人信服的專業期刊，刊登有關疫苗的安全性、有效性，疫苗如何影響此傳染病的病程等等許多專業的問題。許多問題猶待了解，譬如疫苗施打對象的涵蓋率是多少？阻絕傳染所需要的時間是多少？

武漢病毒肺炎是世界性傳染病，防疫措施一定會牽扯到外交與政治，假如規定出入任何一個國家的國境，需要有注射疫苗的證明，經濟狀況好的國家，人民可以免費注射，經濟狀況不好國家的人民，怎麼辦？

面對這樣的世界性傳染病，我們可以將國門關起來，一直等到疫情結束嗎？有了疫苗，然後呢？可以出國旅行了嗎？

（作者為馬偕紀念醫院精神醫學部主治醫師兼任教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法