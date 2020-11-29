自由廣場》從拜登戰略排序談台灣自處之道

◎ 楊宗新

拜登當選美國總統後，國內多數評論，傾向從美中關係的視角，談未來台美關係、兩岸關係的變化，殊不知這種僅著重在單一組雙邊關係的思維，很容易造成見樹不見林的視野死角。

美中關係，只是美國總體外交布局的一環，要確知其相對重要性，應先了解拜登的安全觀。

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拜登在選舉期間投書《外交政策》的專文「為何美國必須再次領導：拯救後川普時期的美國外交」，全面闡述其外交思維。在其觀念下，俄羅斯是美國的對手及首要威脅，且威脅性來自軍事安全層面，美國必須對之施以更多制裁力道，為達成這個目標，重建「跨大西洋關係」成當務之急，而欲重振北約聲勢，應修補在川普執政時，因軍費分攤爭議交惡的德、法兩個歐洲領導國。

至於中國，則是美國的競爭者及次要威脅，威脅主要來自貿易逆差、政治體制及價值觀的不同。軍事威脅是有形的，結果是零和的；貿易威脅雖是有形的，但結果可以是非零和的；價值威脅則是無形的，結果是可以相互尊重的。這種對威脅排序的調整，或將使拜登重視的區域，由川普時期的印太，重置於美國歷來重視的歐洲、中東。川普力推的「印太戰略」，及在此戰略下用以制衡中國的要角，如日本、印度、乃至我國，重要性將相對下降。

各國面對拜登可能的政策調整，紛紛自我修正。例如，俄羅斯拋出與中國締結軍事同盟的風向，意圖仿效美國在一九七○年代「打中國牌」制衡蘇聯的舊套路；歐盟內部出現以德國為代表的「歐洲依然需要美國」及以法國為代表的「歐盟戰略自主」路線之爭；日本開始對美國的軍事承諾感到質疑，與東協、印度深化關係的主張不絕於耳；印度雖本無意參與美國倡議的印太同盟，但仍希望在喀什米爾、反恐、中印邊界領土、「入常（任聯合國理事國）」等議題尋求美國協助。

在這樣的國際局勢下，如果我們還抱持著：反中是美國社會、國會的主流意見，而一廂情願認為拜登將延續川普的強硬抗中路線，將大錯特錯。取法日本般的多方發展關係，或為上策。

（作者為公務員，台中市民）

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