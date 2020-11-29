自由廣場》國民黨有誰聽進陳柏翰的話

◎ 關宇

二○二○年十一月廿七日是台灣國會之恥日，國民黨團為杯葛議事，丟豬內臟、豬皮、鳴汽笛等，立法院現場一片混亂，引發社會各界撻伐，養豬協會表達強烈譴責，批評政治人物丟擲豬內臟杯葛議事，是對養豬產業從業人員最大的侮辱。

事後，國民黨主席江啟臣在臉書發文稱，面對傲慢與無視民意的執政黨，只有強烈杯葛表達抗議。退將于北辰更在網路節目中指出，過去大家對藍營印象一直都是「溫良恭謙讓」，支持者更直批藍營「只會文質彬彬、不會戰鬥、拿不出在野黨的態度」，今日國民黨為安撫支持者的心，正在學習如何「武力抗爭」。

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然而，國民黨青年團團長陳柏翰直指，把內臟拿出來丟，這樣反而會模糊焦點、攻防策略上不但沒有監督效果，反而救了民進黨，讓外界覺得國民黨把立院當成「為了作秀、不擇手段」的地方，反而沒在乎美豬對民眾健康危害是什麼…

陳柏翰還提到，前幾天黨慶才上架的青年訪談影片裡頭強調，不少青年還願意留在國民黨，原因是「理性」、「專業」；不過，不到三天就自砸招牌，接下來要怎麼挽回所謂不喜歡表態的理性支持者？

筆者能完全體會陳柏翰的擔憂！因為種種荒腔走板的行徑，徒增國民黨注入年輕新血的阻礙。身為台灣最大在野黨，黨主席江啟臣只想仿效早期民進黨「武力抗爭」之路線，結果卻是將國民黨帶向自我毀滅之路。殊不知，台灣民眾早已進化為文明人，早已厭棄打打鬧鬧的問政方式，國民黨卻在江啟臣帶領之下，逐漸退化成為野蠻人，在立法院丟豬內臟、打起野蠻遊戲，不僅使百年老店國民黨有了臭名，還一併丟掉中間選民的選票，真是愚蠢至極！

（作者業設計，台南市民）

一個噁心的政黨

◎ 蔡孟學

晚上吃完晚餐，看到中央社這則「丟豬肉內臟黨內有雜音 江啟臣：不強烈抗議就是縱容」新聞，差點把我的晚餐通通都給噴了出來。我實在無法想像這種野蠻、荒唐、無恥的情事，居然會發生在我們的國會殿堂；而始作俑者竟然還敢大言不慚的合理化這種噁心的行為。

我很能體會國民黨主席從「韓流」到「寒流」，再到現在寒風刺骨快四分五裂的心境，但自己的領導統御能力不足，就是該虛心檢討；姑且不論蔡政府再怎麼的傲慢，你也不該狗急跳牆，用這種「激進」、「灑豬血」的方式，去煽動黨籍立委幹出這種極度汙辱豬農的行為來博版面。

這場國會萊豬鬧劇，讓我看不見台灣民主未來的希望，讓我開始懷疑我手中選票的價值。身為中間選民的我，此時此刻只對這個擁有悠久歷史的老黨感到噁心。口口聲聲說要改革，改到最後通通變成具文，等著瞧吧！年輕人與中華民國的代溝只會越來越深。

（作者就讀中興大學歷史系，屏東縣民）

講真話的下場 讓人擔憂

◎ 游森琳

立法院國民黨團在議場以豬隻內臟為武器，發動一場血「腥」抗爭，現場並爆發肢體衝突，國民黨主席江啟臣說「不強烈杯葛抗議，就是縱容獨裁的開始」！但自家年輕人卻看不下去，青年團長兼中常委陳柏翰於臉書貼文，痛批是砸自己的招牌，「難道不能節制一點，『理性』、『專業』好好問政嗎？」

國民黨的字典裡有「理性」、「專業」的問政嗎？果不其然，陳柏翰的臉書發文引來不少藍營傳統支持者踢館，甚至質疑他「藍皮綠骨」！

國民黨聲望已越盤越低，距離民意越來越遠，寄生秋鬥抗議萊豬，杯葛蘇院長十二次施政報告及備詢，並阻止他黨質詢的權力，老梗的抗議連自家的年輕人都看不下去了，這難道不是國民黨的警訊？

國民黨內理性、專業的黨員像李正皓、楊實秋、黃澎孝…等一一被開除，原因只有一個：講真話！現在，陳柏翰說了真話，果然立刻被「出征」，會不會步入李正皓等人的後塵？

（作者為台灣活力旺企業協會理事，宜蘭縣民）

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