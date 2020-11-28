自由廣場》平議「待轉大富翁」的正反看法

◎ 陳文元

本月二十日台北塔城街口，台灣機車路權促進會號召「待轉大富翁」引起軒然大波。這個活動不是第一次，八月七日同一路口以及九月二十日在台中，都曾引起熱烈討論。該團體想凸顯的是，機車為了停進待轉區，以及機車的數量超過待轉格能容納的台數時，可能會造成的風險。最近正好有機車騎士因無法停在待轉格內待轉，而被警方「依法」開罰，馬上就點出「待轉格根本不夠大」的問題。

此事件在網路上引發論戰，已習慣兩段式左轉的民眾認為「待轉大富翁」擾民，認為兩段式左轉安全且「不會對生活帶來什麼影響」。其實並沒有哪個團體訴求全面取消兩段式左轉，而是主張「多一個左轉的選擇」。

請繼續往下閱讀...

機車並不代表「機慢車」，以現在造車工藝的進步，機車車速直接在限速內左轉完全不是問題。若來不及切入左轉車道，或是無法及時跟上車流的慢車（如自行車），仍可選擇兩段式左轉。這樣不僅能紓解車流，更能消除多台機車全部塞在待轉區的困擾。

況且已經有許多證據顯示，機車為了待轉增加許多與行人以及其他車流交織的機會，以及將待轉區設置在停止線前方，反而增加了被衝撞的風險。

爭取交通路權、提倡道安知識，不是為了飆車，而是為了提升交通效率及所有用路人的安全，有賴大家的溝通、支持與提倡！

（作者為餐廳老闆，高雄市民）

「待轉大富翁」被罰，法源在哪？

◎ 李詠瀚

今年八月份起，台北市交通局實施鄭州路、塔城街口取消機車直接左轉，三個月後，北市交通局仍維持禁止決議，引發台灣機車權益促進會再次發起「待轉大富翁」，在本月二十日號召機車族群不斷待轉，以表達抗議。對此警方表示，除規劃交通疏導外，將嚴加取締相關違規。

北市警方於該地點，舉牌針對待轉民眾，強調「請服從警察交通指揮」、「請勿違法繞行」，許多重複待轉之民眾違反上述規定而被警方開單。而前者「服從交通指揮」於法有據，根據道路交通管理處罰條例第六十條之一，不服從交通勤務警察交通指揮者，處新臺幣九百元到一千八百元之罰鍰。但後者「請勿違法繞行」，筆者認為並不合理也無法源授權，分兩理由論述：

一、警方始終解釋不清何謂「違法繞行」。警方應先明確定義「違法繞行」，究竟要繞行幾次或幾公尺才算違法，警方始終未說明清楚，顯然違反法律明確性原則。

二、警方開罰重複待轉騎士無法源依據。警方所援引法條為道路交通管理處罰條例第六十條之二，不遵守公路或警察機關，依第五條規定所發布命令。而第五條寫到：「為維護道路交通安全，警察機關於必要時，得禁止或限制指定路段之車輛、行人通行」，以上法條從頭至尾，就筆者淺薄的法律背景，並未授權警方開罰遵守指揮且重複待轉騎士之權力。

筆者殷盼能拋磚引玉，讓學者來解釋警方執法是否有過度解釋法律之餘，也希望北市警方能出面說明如何援引第六十條之二，來開罰遵守指揮且重複待轉之騎士，在此也希望被錯誤引用法條開單的民眾，向原處分機關聲明異議，並繼而提起行政訴訟，以資救濟。

（作者就讀嘉義大學，路權人士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法