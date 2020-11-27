新聞線上》獅子與鱷魚的對決

民主陣營已吹起反中集結號，這肇因習近平的強國夢操之過急，因而招來反擊。（美聯社）

記者莊榮宏

儘管口頭不認輸，川普政權已準備交出，這就是民主。眼中只有反萊豬，民生法案全不顧，這是反民主。有關「置國家利益於政黨之上」美式民主已示範，台灣今天要跟上。

至於拜登對中政策，世人多以「打群架」形容，以和川普做區隔，彷彿川普只會「釘孤枝」。但川普早就和日本、印度、加拿大、澳洲聯手，國務卿龐皮歐更在大選期間馬不停蹄，團結國際反中陣營，川普不只會單打獨鬥由此得到證明。

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川普先從釘孤枝的意志出發，再對中共展開圍毆戰法；拜登則先布置打群架，接下來看他有沒有釘孤枝的決心。

川普大選落下風，中共反而自我約束別刺激川普，深怕他還有可怕手段，可見中共吃定歐美傳統政客，唯獨畏懼川普的變幻莫測，這剛好應了台灣一句俗語：「肖仔驚打。」

當柯林頓和歐巴馬為當年親中友中的立場而自圓其說，就看出「川普的反中光環」已是美國主流，川普在卸任前持續對中施壓，一在設定反中框架的不可逆，二在擴大美國利益的折衝空間，兩者都不利中共，未來美國短中期仍將「川規拜隨」，但力道絕對有差別，中共將可稍事喘息，繼續推動連橫之術以反制美國的合縱抗中，但王毅昨訪日本，雙方對尖閣諸島主權仍唇槍舌劍，可知存有致命障礙，且反中不只是美國社會主旋律，更是國際民主陣營共識，「對中打群架」已成定局，即使川普下台，中共也難重返美好過去，但也要看拜登是否爭氣。

一頭獅子率領一群綿羊，綿羊也會變獅子；一隻綿羊率領一群獅子，獅子也會變綿羊。川普已經示範獅子，祈禱拜登別是綿羊。

美國若是獅子，中共就是鱷魚，獅鱷對決，勝負關鍵看主場，川普佔盡上風是他把鱷魚拖上陸地，在獅子的主場對牠拳打腳踢；但談判是中共最擅長，拜登想和對方玩這套，小心摔落鱷魚潭，雄獅淋成落湯貓。

總之民主陣營已吹起反中集結號，這肇因習近平的強國夢操之過急，因而招來反擊，甚至間接幫助台灣壯大實力，能犯下這種大敗筆，放眼天下唯有習近平，眼看將拖垮中國經濟，擔心民怨燒向自己，只好瞎掰「中國已全面脫貧」，反而凸顯他深陷困境；至於放話要列「台獨頑固份子名單」，據我所知期待上榜的人還真不少哩。

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