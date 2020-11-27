自由廣場》在台灣，誰不是「台獨份子」？

◎ 劉國棟

中共在制定台獨頑固份子清單，然而，只要終身住在台灣的人，有誰不是「台獨份子」？

若有，那也只是一群身在台灣，心在中國的「身心分離者」而已。「身心分離」的台灣人，是值得同情的。因為，他們身在台灣，過得並不快樂；心懷中國，手拿台灣護照和國民身分證，卻不被中國認同，只能一廂情願，落寞以終。

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七十多年來，台灣人面臨兩大政治問題，至今沒能解決。一是「國家認同」，另一是「藍綠對抗」。這兩個問題，都與中國國民黨有關。

「國家認同」不完全歸罪KMT，因為那是國際政治角力的結果，台灣不被國際社會接納為一個法理獨立國家，KMT自己也無能為力；但「藍綠對抗」則全然是KMT的問題。

因為，被中國共產黨打敗的中國國民黨，受二戰盟軍所託暫管台灣，一直心懷「反攻大陸」的美夢，也有一絲歷史使命感，不情願讓台灣分離中國而獨立。這「藍色的憂鬱」迄今仍在台灣餘波盪漾，也是當今「藍綠對抗」的根源。

話說「台獨份子」的定義和本質，舉凡住在台灣，手拿中華民國台灣護照與國民身分證，不想移居中國大陸，換用中華人民共和國護照的台灣住民，都是「台獨份子」。

誰才算是「台獨戰犯」？只要是台灣政府的公務人員，上自總統，下至鄉鎮公所的員工，人人都是「台獨戰犯」，因為，這些公務人員都在為「台獨份子」工作。

我認為，中國原本可以是一個在國際社會中，受人敬重的國家，不只是她所累積的「時間」人文資產，還有她遼闊的「空間」天然資產，都具有眾多國家難以相比的條件和價值，可惜，中國的帝王思想和中共的愚民統治，糟蹋了中國的珍貴資產。

如何解決台灣政治沉痾的「國家認同」和「藍綠對抗」？藥方有二帖，一帖是讓中共服用「清醒劑」，認清台灣並非「中國的一部分」；另一帖是讓台灣的「身心分離者」服用「身心黏合劑」，治癒身心分離的病痛。如此，「藍綠對抗」的病情就會自然消失，而台灣遲早也會被國際社會接納，成為一個「法理獨立」的國家。

（作者為EMS企業退休人員，台北市民）

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