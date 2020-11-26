自由廣場》談警察匿報

◎ 蘇天從

最近發生馬國女留學生遇害，台南警方迅速破案，本來是好事一樁，但卻被挖出先前一件未遂案沒有依規定通報而遭撻伐，不僅歸仁分局長下台，台南市警察局長亦被迫簽下不再匿報的切結書，無獨有偶，十一月二十五日貴報報導「迎合市長、美化治安？北市議員質疑警隱匿重大刑案」，這段時間似乎對匿報疑義不斷。其實匿報大略可分為三類：

一、員警經驗不足：特別是報案人所報內容難以構成刑案要件、案件又無法連結或沒辦法具體指證，像發生在台南馬國女大學生命案之前，受理另一件騷擾案的員警，雖調出可疑車輛，因報案人不敢指認，就不知後續處理方式。

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二、員警偷懶：一時無法偵破的案件，不去調錄影帶、未去查訪比對，怕長官追查偵辦進度，「一匿了之」，但這並不常見，因為員警受理刑案後，就轉報偵查隊進行後續偵查。

三、迎合政治人物的需要：管控發生數字，但案件如常偵辦。早期警察匿報也許是偷懶或自行美化數字，但現階段不管從縣市長、行政院長到總統，每個人只要自詡任內的治安，便以數字與前任對比，為了要達到刑案發生數年年降低、破案率節節增高，便造就一些匪夷所思的算法，例如中部一個工農大縣魚塭密佈，電視上常見電線被偷，造成魚蝦缺氧死亡，該縣竟不計為竊盜，巧計成違反電業的行政罰。

另有一本雜誌專門評比首長五顆星的滿意度，為了壓低其中一項治安滿意度的十萬人犯罪數，有些縣市只好把大量查獲的酒駕公共危險罪給抹去，明明一年抓到很多件，在評比時，竟找不到該類別的數據。

因此，只要政治人物天天迷失在冷冰冰的低發生數、高破案率數據上，各級員警懼於增多的刑案數，那麼匿報就永遠沒有止境。

記得多年前顏世錫署長上台即昭告大家，不以個人毀譽去留，要大家誠實報出發生數，當時沒有監視器錄影、沒有現代化的鑑識，數字的落差實在很大，但就有縣市怕縣市長面子掛不住，隔月又玩弄起數字遊戲而破功。這次台南市的危機也許就是轉機，希望從台南市大破大立做起，大家坦然面對。

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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