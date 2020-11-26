自由廣場》「秋鬥」的同流合污

◎ 楊士誼

今年的「秋鬥」活動，被眾多長期關注社會議題的朋友譏笑為「變質」、「被國民黨挾持」，不但有韓國瑜呼籲民眾參與，現場更聚集國民黨、民眾黨與旺旺集團董事長蔡衍明等人到場支持。

「秋鬥」活動源自於一九八八年，除核心的勞工權益外，近年來更關注其他如性別、環保等議題，原是台灣的左派大集結，今年怎麼變成與他們口中的「萬惡資方」同流合污？筆者認為，政治與黨派鬥爭絕對是主因，即便今年秋鬥活動有不少左派人士痛斥國民黨的介入使訴求失焦，也掩蓋不了台灣不少左派人士與團體甘願與其死對頭同流合污的事實。

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傳統上的左派思維，相較於保守或主張漸進改革的右派，著重於進步、平等與分配等價值，他們往往也主張較為快速、甚至激進的改革。通常左派團體在多數議題上不會、也不可能與右派合作，但在週日（二十二日），左派團體與右翼政黨、財團走在一起，高喊「民主已死」、「政府獨裁」，這些人的思維實在難以理解。

倘若真的「政府獨裁」，在場群眾面對的應該是如香港一般，大批鎮暴警察為了維穩，而做出諸多令人髮指的行徑，但今天的台北街頭一片祥和，沒有上述情況發生，人民一樣享有憲法所保障的各項基本人權，何來獨裁一說？

筆者在此呼籲，左派團體不應背離其核心價值，而與國民黨、民眾黨、蔡衍明等人合作，若與他們合作，就別自稱左派了！任何堅持自己價值與理念的左派人士，亦應與這些人切割乾淨，別讓這些為了一己私利而背棄理想者，玷污你們所堅持、努力的理念！

（作者就讀東吳大學政治學系）

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