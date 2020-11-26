自由廣場》（金恒煒專欄）大聲敲響「中天」喪鐘

ＮＣＣ駁回「中天」續照的申請，重要意義不啻是宣告蔡政府為「公共頻道」畫出紅線，傳遞拒絕親中媒體在台灣搞統戰、搞黑暗勾當的訊息。儘管ＮＣＣ列出四大「不予換照」的理由，沒有觸及到中國喉舌這一塊，原因不難索解，誠如ＮＣＣ所強調，沒有直接證據證明中國政府補貼中天。

中共統戰伎倆是不留痕跡的。袁世凱稱帝時鼓吹籌安會的楊度，死了之後周恩來才揭開他是中共黨員的事實，過去沒有一個人知道，如果周恩來不吐實，哪有證據可資證明？黑裡來黑裡去根本求證無門。其實「下架」中天，憑四大理由儘夠了，不必抬出難以取證的裡通外國的金錢關係，徒然橫生枝節。外媒倒是一致拈出關鍵在「親中」。英國《金融時報》早有內幕；二○一九年七月十七日指出，《中國時報》與「中天」電視台記者透露，他們的主編直接聽命於「國台辦」。報導即使屬實，也確實難以求證，不具「一槍斃命」的證據力。重點是，「下架中天」是一種姿勢，台灣媒體不准充當中國的大外宣，就那麼簡單。

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中國國民黨及藍營紛紛祭出「言論自由」的大帽子扣在ＮＣＣ頭上，其實正顯示他們知道在「合法性」上無可挑剔，甚至《聯合報》也不否認「中天」有新聞瑕疵，遂轉而以「言論自由」當進攻的武器。拜兩蔣「報禁」之賜而壟斷市場積得偌大資產的《聯合報》，用社論援引鄭南榕「百分之百的言論自由」而自焚捐軀的故事，來反諷蔡政府「羞辱鄭南榕」。看起來力道十足，其實不然。

《聯合報》把鄭南榕「百分之百的言論自由」去脈絡化。鄭南榕楬櫫此一口號，要擊碎的是鋪天蓋地罩下的用思想、言論入罪的天網，高舉「百分之百」，才對比出蔣王朝「百分之零」言論自由的可怕，才得以戳穿銅牆鐵壁戒嚴金鐘罩的邪惡：鄭南榕使出這種「大破大立」或如毛澤東所說「矯枉一定要過正」的策略，也不是孤例。梁啟超寫〈新史學〉，有一句影響深遠的論斷：「二十四史非史也，二十四姓之家譜而已。」把「一史」歸於「一姓」，余英時說「豈非笑話」。其實梁啟超是發表討伐舊史學的檄文，期待開出「新史學」來，他要打倒「陳陳相因、一丘之貉」以帝王為樞紐的舊史學傳統、剷除這棵大毒草，才能培植出新史學的香花，才能進行史學的典範轉移。

二十四史只是二十四姓帝王家譜，固然是「笑話」，「百分之百的言論自由」何嘗不是「笑話」？言論哪有可能百分之百自由？梁啟超的「新史學」與鄭南榕的「言論自由」，一個在學術史上，一個在民主發展上，都有很大的貢獻。拿「百分之百的言論自由」嘲諷「下架中天」，不怕掀了黨國的底？

像馬英九、關中這類戒嚴體制的打手，現在跑出來高喊言論自由，令人齒冷。尤其關中，完全不能辨別公共頻道與民營媒體的不同。關中說，美國《紐約時報》一天照三餐罵川普，川普也不敢怎麼樣。難道不知道《紐約時報》與「公共頻道」完全不同？用關中的理論，可不可以說《中國時報》、「中視」照三餐罵蔡政府、捧中共，蔡政府也不敢怎樣呀？蔣介石時代關報、關雜誌、抓媒體人不必說了，蔣經國時代軍頭郝柏村可以公然到《中國時報》去下指令（詳見郝柏村日記，一九八三年七月十二日）。那時關中不正是方面大員！至於關中不離口的說「關中天」，而不說「下架中天」，好像渾然不知「不續照」不是「關」！難道關中腦子裡黨國「關關關」的警總還在作祟。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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