自由廣場》國民黨真的「反黨國」嗎？

◎ 李筱峰

我一邊吃飯，一邊看著電視新聞，看到中國國民黨在示威遊行中，拿著「反黨國」的牌子，忍不住飯粒噴了一桌！

這個長期以來「黨國不分」、「國庫通黨庫」的政治集團，現在忽然出來要「反黨國」，讓我猶如看到老鴇反色情、賭棍反賭博一樣好笑！

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中國國民黨真的「反黨國」嗎？那麼，黨產會要求你們侵占自國家的「黨產」交還國庫，你們為何抗拒？如果中國國民黨真的「反黨國」，那麼再請問：

以中國國民黨黨歌代用的「國歌」，可以停止了嗎？可以另外制定真正的國歌嗎？

以中國國民黨黨徽擴充出來的「國徽」，可以改換嗎？以免「國徽」、「黨徽」混淆不清。

「青天白日滿地紅」的「國旗」，裡面「青天白日」的中國國民黨黨旗，可以拿下來嗎？改一面沒有「黨國不分」的國旗如何？

陸軍軍歌可以不要再唱「黃埔建軍」了嗎？因為當年「黃埔建軍」是建立黨軍，不是國軍。

至於海軍軍歌的歌詞說要「為青天白日旗爭光榮」，也可以改了嗎？因為青天白日旗是國民黨黨旗，支領國家預算的海軍，是應該為國爭光？還是為中國國民黨爭光？

在高雄鳳山的陸軍官校校歌所標榜的「黨旗飛舞…這是革命的黃埔」，是不是也應該可以改了吧？為何支領國家預算（不是國民黨預算）的國家軍校校歌，必須歌頌「黨旗飛舞」？現在說要「反黨國」的國民黨，怎麼可以容忍？

以上問題，國民黨的答案如果是否定的，請不要說你們「反黨國」，那是騙人的！

（作者為台北教育大學名譽教授）

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