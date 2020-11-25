自由廣場》後門大開的車輛噪音取締政策

◎ 王伯仁

車輛製造爆炸般噪音的侵擾，十分惱人，有時還會把人嚇出心臟病來。政府聲稱要還給民眾一個安寧的空間，但多年來「不進反退」，汽機車噪音程度更上層樓，原因何在？主要是法令關前面小門，開後面大門，荒唐至極！

以台中市為例，今年一至十月，環、警、監聯合稽查噪音車輛熱點，共攔檢五四四輛次，檢驗不合格二三七輛次，罰款五十五萬元，成果差堪近半。另外，以「高噪音機動車車輛攝影系統監測」三十場次，攔查四場次，並配合警察局通報二五三○輛有改裝致噪音污染車輛到檢，結果不合格三十三輛，不合格率達百分之一，罰款六萬元。

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以上面兩種噪音稽查方式績效比較，前者取締噪音車輛的比率，比後者高出四十多倍，後者檢測制度簡直「如同兒戲」，漏網之魚應有二千多輛，至少九成五以上，也難怪台灣成為噪音車的天堂。

何故？好有一比，警察發現某人有偷竊之嫌疑，不以現行犯當場偵辦，而是只登記人別資料，通知該人於數月之內，攜帶「可疑贓物」到警所接受偵查，結果當然不問可知！違規車輛已把產生噪音裝置回復原狀，再到監理單位「複檢」，白痴才會不合格！不合格者一定是疏於注意複檢期日未到，或改裝回復不良。整個噪音取締管制制度，比演戲更形式，徒增人力物力浪費，並且讓公權力淪為笑柄。

（作者是資深新聞工作者）

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