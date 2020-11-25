自由廣場》「停灌」才是利農政策

◎ 蔡木章

久旱不雨，桃園以南和台南以北水情拉警報，勢將影響明年第一期的農業灌溉，農委會雖宣稱將於月底宣布休耕或停灌的區域範圍及面積。然而，遲遲等不到政府回應的農民，紛紛趁現在還有水的情況下，早已迫不及待的開始耕耘，著手準備種植芋頭了。

今年夏天雨水不足，也是幾近六十年來的嚴重乾旱，現今時序又逢旱季，是故缺水情形只會更雪上加霜。停灌或休耕在所難免，只是範圍大小而已。

請繼續往下閱讀...

既然停灌、休耕已經跑不掉，所以，基於農民立場、對農田有利及糧食生產等因素考量，「停灌」應是最能創造多贏的政策。一來農民可以自行尋找水源、雨水或地下井水灌溉，讓農民自行決定要不要種植；二來避免休耕造成的農田閒置和荒蕪長草；三可兼具農業生產，不影響農民生計、糧食得以確保。

更何況，水田除了生產糧食作物外，兼具濕地有調節及涵養地下水的功能。一旦政府宣佈休耕、非停灌，縱使之後有水，農民也無法種植。沒有種植、沒有灌溉，自然就無法涵養水份，地面水就只好流到大海，白白浪費掉了。

基此，筆者衷心呼籲政府，應站在利農角度思考，儘早宣布「停灌」，讓農民有所依循，有時間因應，有農業生產。因為唯有讓農民自行決定要不要種植，才是最利農之舉。

（作者是農家子弟，目前從事服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法