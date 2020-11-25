自由廣場》來一劑優質的台灣教育疫苗

◎ 張簡曉芸

前幾天有位媽媽帶著念小學的孩子來看病，聊天中得知，他們最近才從美國返台就讀。先是訝異小病人雖從出生後就住國外，卻一點也聽不出中文有口音，他的哥哥甚至還能聽懂一般生活使用的台語。原來媽媽自小就要求他和哥哥在家一律用中文交談，這是難度很高的堅持，我長住美國的親戚家庭，不是爸媽和孩子說英文，就是父母之間雖說中文，但孩子則以英文溝通。聽這位媽媽說，過程中孩子也曾抗拒和質疑，然而當這次回來長住，應該就能體會到父母的用心良苦與智慧。

聽媽媽說，他們今年三月就回來了，我很好奇媽媽為何會做這樣的決定？美國的學校不是有線上課程嗎？媽媽苦笑著說，網路上課沒有強制力，等於沒在學習。而且荷爾蒙分泌旺盛的青少年，非常需要戶外活動和同儕社交，只能宅在家裡，太不正常了。我有點懷疑美式教育下成長的兩兄弟能適應台灣體制內的教育嗎？

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結果媽媽說，念國小的弟弟好開心，因為台灣的課很活潑豐富，老師還會教導學生觀測月亮，不像美國只有固定幾個科目，而且每天只上到下午兩點，能學到什麼呢？

至於國中階段的哥哥，我猜想媽媽會苦惱於課業壓力太重吧？但媽媽亟欲分享的卻是社團課。原來哥哥上了第一次籃球課就想退選，於是她要孩子考慮清楚，如果真想退出，請自己去跟教練說，因為當初要上，也是孩子自己的選擇。怎知過了一陣子，哥哥卻向她表示，能否讓他在台灣至少念完國中三年，因為他想繼續跟著球隊練習。

我想台灣的國小早已比以往彈性開放許多，只要老師有心，可看到許多因應學校特殊環境與資源，非常多元有趣。

而社團和校隊，則承襲日本重視團隊的精神，訓練嚴格，容易激發緊密的同儕情感與向心力。這些雖然都讓台灣的教育在新冠疫情下，成為小兄弟的備胎，卻有令人驚豔的表現。這劑由兢兢業業的台灣教育界所打造的預防針，為不少帶著孩子返國就學的旅外家庭，提供了堅實的抗體呢！

（作者是小兒科醫師）

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