自由廣場》慎防心理、輿論與網路戰的軟殺

◎ 曹耀鈞

近來台灣面臨兩岸局勢不安，對外邦交的不定，從媒體宣傳內容來看，都讓具戰略思維的專家十分憂心，我們的社會從民意代表到鄉野里民，都已有被嚴重滲透的跡象。其實，心理戰、輿論戰和網路戰三者，在重度使用網路的環境下，在國家安全戰略上，都佔有重要的一席之地。三者均已非傳統上的輔助或附屬位階。因此，國安系統務必要儘速強化網路和資訊系統的安全，防止有心人士或組織，對於國家安全的指揮、管制、通信、資訊、情報、監視、偵察（C4ISR）系統中，進行所謂的「硬殺」和「軟殺」。

所謂「硬殺」是指對這些系統的設施加以攻擊或實質破壞，一般而言，硬殺會被歸類為「開出第一槍」破壞和平，但「軟殺」就十分模糊了，「軟殺」的形式在網路戰上，係對上述七項重點系統實行主動干擾及滲透，甚至擷取資訊或植入惡意程式，讓對方做出錯誤決策。另外，相信大家都有感受到，周遭到處充斥著心理戰和輿論戰伎倆，對方常藉由特定網紅、媒體、政論節目等，以常態性方式，用七分真實加三分虛假的消息，實施心理上「軟殺」，目的在於潛移默化地影響民眾視聽，動搖人民對政府的信心。

請繼續往下閱讀...

台灣的軍事戰力不如對岸確是事實，但我們在保護自身安全、在不謀求攻擊對方的前提下，應該要發展「不對稱軍事戰略」，但重點不在武器攻防的不對稱而已，重點是要發展資訊及網路戰略的不對稱。以台灣資訊科技一流的硬體條件，積極尋求區域安全的組織架構，加上西方先進國家的資訊軟體能力支援，才是發展不對稱戰力的優勢。

再提醒，這樣的戰略作為不必、也不應是秘密，而是要讓全民都知道的國安方向，甚至網路戰所要深入合作的軍民關係，也應是執政高層要儘快擘劃的事，希望決策當局能聽得懂我的意思！

（作者是中華公共事務管理學會特聘研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法