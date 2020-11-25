自由廣場》不加入RCEP 是好事

◎ 劉國棟

拜讀黃天麟先進的立論「ＲＣＥＰ確立中樞中國，邊陲日韓」一文，值得深思。其實，「邊陲化定律」還不足以說明「中樞中國」對區域經濟的不良影響，「黑洞效應」才是會員國之間長期交流的最終結局。

黑洞的形成，是老化巨星的生命終結現象。它的龐大重力，可以吸入任何物體，甚至光線，形成一個暗黑的區域，任何物體一旦被黑洞吸入，就會消失於無形。台灣沒有加入ＲＣＥＰ的區域經濟組織，反倒是好事。因為，台灣不會受到「黑洞效應」的不良影響。

請繼續往下閱讀...

中樞中國的「黑洞效應」，其不良影響有三：

一、「劣幣驅逐良幣」

中國聲稱歷史悠久，當然也是最為老化的國家。老化的最明顯現象，就是缺乏「創新」的意欲和能力，技術不靠自己研發，而靠搭人便車。高速動車、商用飛機的製造，都想以低價搶生意，就是「劣幣驅逐良幣」的最佳寫照。

二、「八○／二○的市場定律」

ＲＣＥＰ十五個會員國，人口合計約廿二億，中國佔去近七成。從「八○／二○定律」來看，經濟資源的消耗，七十％在中國，三十％在其他十四個國家。ＲＣＥＰ區域內的資源分配，長期下來必然供需失衡。

三、「人民幣魅影」

中國一直想讓人民幣在國際金融市場上出頭，以與關鍵貨幣的美元匹敵。當中國在ＲＣＥＰ區域經濟組織中，出現八○／二○定律時，人民幣魅影就會出現，主導區域貿易的支付工具。一旦如此，中國對匯率的操控，將可左右區域貿易的流量和流向，只利中國，不利其他會員國，最令人擔憂。

台灣不在ＲＣＥＰ之內，經濟該如何發展和成長呢？我們有三條路可走，而且可以走得很順暢。

一、在技術面深耕，讓歐美市場需要台灣。例如半導體的研發與製造、生技醫療、綠能和循環經濟的開發等，都能讓台灣立足於世界經濟中。

二、民間企業可到東協十國內陸去投資與設廠。「台商在地化」是去除關稅障礙的良方。

三、台灣政府要協助國內的中小企業，到東協去和已在當地生根展葉的台商配合，讓台商不再單打獨鬥，而能形成集團力量，發揮資源整合的綜效。

總之，台灣不加入ＲＣＥＰ，不但不是悲劇，反倒是一齣喜劇。因為我們避開了中樞中國的「黑洞效應」。

（作者為EMS企業退休人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法