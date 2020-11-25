自由廣場》（林保華專欄）川普主義已屹立在歷史洪流中

美國的總統選舉結果尚未落定，選舉訴訟還未上到最高法院。不但是某些選區因舞弊而重新計票的戰術訴訟，更是對某些投票、計票方式是否違憲的戰略訴訟。各個方面對結果都要做兩手準備，但不管川普是否會連任，川普主義已經屹立在世界的歷史洪流中。

即使急急向拜登祝賀的西方國家領導人，其主要目的也是關注川普主義能否繼續貫徹下去。例如加拿大總理杜魯道關注拜登對華為的政策，日本首相菅義偉關注拜登對釣魚台的態度。至於被拜登認為是主要敵人的俄羅斯與次要敵人的中國，更表明要等司法訴訟結果或「確認」。敵人的頭腦比盟友清醒許多，因為涉及到他們的整體命運。

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美國先後有四十四位總統，但能夠形成「主義」的很少，過去最著名的是「門羅主義」，被認為是「美洲人的美洲」的孤立主義，中共開始也是誤判川普搞孤立主義，習近平以為是「天助我也」，沒想到川普的「美國優先」竟是要向中共索命。

川普這四年執政已經形成、卻未完成的川普主義是什麼內容呢？美國之音十一月中旬對美國國務卿龐皮歐的首席中國政策和規劃顧問余茂春的近八千字訪問，做了闡述，偏重在政治與外交。

余茂春闡述的川普主義有三個特徵：一是美國優先，二是原則性的現實主義，三是美國的國際信譽。最重要的原則，指的是立國原則，包括人權、自由，尤其是個人自由；絕對不會受到特殊利益集團的壟斷和指使。信譽就是說到做到；國會通過什麼法案，川普毫不猶豫全部簽署了。這是以前許多總統做不到的。這一點，台港的感受更加深刻。

中國政策當然是專訪的重點，內容豐富。主要也是三點：一是拋棄利用中國達到某種目的的「打中國牌」政策，改為針對中國制定對華政策；二是放棄以接觸為中心的對華政策，放棄了對中國的幻想；三是劃清了中共和中國人民的關係，闡明了中共不等於中國人民。

在做法上以不相信中共的承諾為基礎，採取對等原則來處理雙邊關係。在新疆、台灣的問題上，尤其在香港的問題上，在很多方面都希望用一種比較坦誠和公開的方式跟中共搞外交。以前的閉門交談、通過中介人做幕後秘密交易的做法一去不復返。

川普主義的對中政策是劃時代的。許多人以為美國的親中派只是尼克森訪問中國以後，實際上親共的「中國通」長期在美國政壇與社會有相當影響力，他們在延安時代就同情中共而影響美國政策。

川普主義，尤其對中國的攻防還未結束，不論川普是否連任，中美決戰的誰勝誰負都須解決。習近平最近在國際會議上已做反撲，食客季辛吉也蠢蠢欲動。這是關係到人類命運的川普主義。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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