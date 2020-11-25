恆春民謠〈思想起〉，在島嶼之南傳唱。一九七○年代，史惟亮、許常惠的民謠採集，陳達聲名遠播，還來到台北的民歌餐廳演唱。月琴伴奏，滄桑的歌聲，民間歌謠思想起，生活的況味，酸甜苦辣，動人心弦。

度假勝地墾丁就在恆春半島的南端，望向鵝鑾鼻燈塔的國境之南。這幾年，屏東的恆春民謠節更增添慶典之味。但恆春畢竟在島嶼南端，南北遙遙。二○二○年恆春民謠節特地來到台北，在花博公園的展館演出。

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以音樂劇形式，屏東向台北市民傳唱鄉土故事。不只撫慰了來自屏東的台北市民，更多是來自台灣各地的台北市民。遠在島嶼南端，常處於大眾傳播的邊緣地帶，地方首長與行政官員要更用心盡力，才能展現施政作為。不像天龍國，狗皮倒灶五四三，也佔盡版面、螢光幕。

南北長距的屏東就像台灣的南北遠距，從屏東市到恆春，交通時間不少於台北到高雄。高鐵南下左營，往返墾丁之路常經快速道路，從潮州、南州切入，略過屏東市。縣治之市並非必經之地。期待高鐵入屏，市郊六塊厝廣闊台糖地規劃為科學園區，或能帶來地域振興。

重北輕南，台灣的人口移動造成頭重腳輕。年節的車潮單向傾斜並非交通規劃能充分改善，必須大刀闊斧的地域改造，首都遷移台中。地方大自治體的利己主義思維多囿於本位，院轄市首長想爭大位的大有人在，沒有放大格局，如何治理國家？

誰在國境之南唱歌？是陳達也不只是陳達，是生活在島嶼南端的人們，是生活的滄桑、是苦樂交加的心境、是島嶼的歷史和地理形塑的風景，是台灣的心。（李敏勇）

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