「狗改不了吃屎」、「狗嘴長不出象牙」，這兩句「歧視」狗的俗語，前者比後者粗俗，後者比前者真實。但在網路時代，民主政治淪為起鬨政治，粗俗最大聲，政客用粗話咒罵聲浪就大。

不務正業的市長「欺狗太甚」，愛罵人「狗改不了吃屎」，拿四百年前山東土狗的習慣，罵現代人。他何時看到過狗吃屎？人類坐馬桶，狗便無屎可吃，「改不了」是鬼話。

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白目曾留美學葉克膜應用，當知美國人視狗為至交好友，超市狗食五花八門，價碼不低於人類食品；遛狗人只有撿狗屎的份，那來狗吃屎？

醫生不作當市長，市政不談又好論國家大事，見解卻是市井小民的想像。中國要奪台灣主權，他竟怪台灣太在意人家講一中原則，說只要把門鎖好，不必去理它。凡事「吞下去」的心態，不知國際間抗議、不能接受和默認的意義。

美中對抗，他自作聰明，改編大象打架，草皮遭殃的故事，警告「草皮」要趕快閃開。如果美中是兩隻大象，為什麼台灣就不是其他動物，而是植物草皮？他在哪裡見過草皮自己能移動？

無獨有偶，一個前字輩政客不怕被恥笑，翻出一個報老闆的話，「總統有任期，報紙沒有任期」，替一家電子媒體護航，分不清私人企業與借用公有頻道的差別，不但比喻不倫，還把違法造謠當「新聞自由」；整天肆意罵人，與北京同調，還瞎說台灣「言論自由」已死！

華府報界不滿被尼克森列入黑名單，嗆聲總統有任期，記者無任期，你們打烊了，我們還在，看你得意到幾時。經報老闆改編的狠話，卻嗆民主，不是嗆戒嚴報禁的黨國統治，更不是嗆沒有任期的兩蔣獨裁！

狗已不吃屎，只有「狗嘴長不出象牙」是真！（作者王景弘，資深新聞工作者）

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