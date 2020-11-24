自由廣場》感恩節、疫苗、牛

◎ 曾泰元

全球的新冠疫情持續發威，確診和死亡人數屢創新高，絲毫沒有緩和跡象。公衛專家坦言，唯有等到疫苗問世，民眾廣泛施打，疫情才有辦法得到控制，屆時我們才能看到盡頭。

疫苗，就是我們的救星！曾幾何時，我們小時候都要種牛痘，而今種牛痘已退出舞台，沒人再提。現在，幾乎都是預防接種，或是施打疫苗。何以如此？牛痘是用來對抗天花的。自一九七○年代末起，天花這個致命的急性傳染病已經絕跡，所以過去四十多年來，人類再也不需要種牛痘了。

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牛痘（cowpox），就是牛隻（cow）身上長的痘子（pock，複數pocks，改拼為pox）。牛痘與天花（smallpox，字面意義為「小痘子」，描述患者長滿小痘子的表徵）的症狀類似，但溫和許多，由牛痘提煉出來的病毒，可以預防天花，因此得名。

這個劃時代的天花疫苗，是由英國醫生愛德華．詹納（Edward Jenner）於十八世紀末首創，是人類的第一個疫苗。疫苗的英文「vaccine」，便取材自拉丁文的「牛」（vacca），再加上代表生化成分的後綴-ine（素）。英文的「vaccine」本義是「牛素」，亦即從牛隻發的痘子所萃取出來的元素，用以彰顯疫苗與牛痘之間的密切連結。

哲人日已遠，典型在夙昔。美國的感恩節在即，我們能有疫苗預防疾病，享受健康人生，延長平均壽命，也必須感謝醫療先驅的偉大貢獻。

（作者是東吳大學英文系副教授、前系主任）

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