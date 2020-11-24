自由廣場》嚴肅面對紅媒造成的國安問題

◎ 朱孟庠

中天撤照不能只停留在言論自由層面討論，美國ＦＣＣ六月撤照鳳凰衛視的電台，且限令四十八小時內停播。英國Ofcom對央視環球電視網的反送中報導之違法，提出六十一頁調查報告，十分嚴肅面對中國的大外宣。中天撤照問題全權交給國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）的七位委員，政府卻始終超然？避談中天背後中資介入是中共傳聲筒的核心問題。中天新聞若在五十二台消失，還是可以在其他系統平台出現，反而更不受監督？

蔡老闆的中天集團標示「中道、理性、愛台灣」？除長年為中共做心戰促統外，更以媒體整肅台灣人及其政敵，近日囂張到匡列戰犯似的，在頭版把ＮＣＣ撤照中天的七位委員及蔡總統、蘇貞昌整版匡列痛罵之，幾位政治評論員、新聞從業者都表示，曾被旺中律師團告過，一個專扯台灣後腿的統戰機構，標示愛台灣？還不夠諷刺？台灣人真不需要將自己的正能量消耗在替它捍衛言論自由，但政府也不能事不關己似的一副超然，該下決心盤點手中籌碼，痛擊損害國安的紅媒，至少交通部所屬的全國各郵局，不要再訂中國時報，只要沒人看、沒人聽，就會倒閉。

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撤照無關言論自由，蔡董想爭言論自由，可笑！蔡老闆怎不先給中天、中時、中視新聞人自由，讓他們能秉持專業自主編採，蔡董做得到嗎？七名ＮＣＣ專業委員已盡力！收回頻道，中天還是可不受拘束地在其他平台活動。中天新聞台危害國安，該以「反滲透法」處理之，而非以社會秩序維護法去裁罰（社會秩序維護法僅是針對假新聞、假訊息散佈之層面）。中天之惡，豈止公然有違「反滲透法」，用刑法一○一條的外患罪來處置也不為過。

國安之前沒有為敵宣傳的自由，紅媒是國安問題，眼前旺中集團已聘請厲害的律師，想透過法律戰翻盤，ＮＣＣ幾位委員能擋得了？而疫情延燒下，中共還在台北租光啟社當攝影棚錄製統戰節目，蔡正元等國民黨人常上中共節目，令人憂心的是，中共透過各種管道裡應外合，在民間滲透統戰從未停止，這需要有擔當的政府來處理，全面審視政策，該由國安法辦紅媒吧！

（作者是李登輝民主協會顧問）

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