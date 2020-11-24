自由廣場》英國航母泊靠東沙補給的可行性

◎ 張豐麟

有鑑於中國今年對香港實施港版《國安法》，導致英國與其在民主人權議題上持續對峙，關係高度緊繃的局勢，已讓昔日慣於香港泊靠補給的英國艦隊可能性大幅降低，果不其然，英國首相強生近日宣布，將在明年派遣伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦到亞洲巡弋，並透露有可能會參與美國和日本的聯合演習，意在挑戰中國近年對於南海主權的過度聲索，加上港版《國安法》通過以後，中國對香港的打壓力道不斷加強，被視為是破壞一九九七年《中英聯合聲明》確立的「五十年不變」條款，導致英國多位政要出面譴責，同時宣布為近三百萬符合資格申請英國國民海外護照的香港居民，提供獲得公民身分的管道，「日經亞洲（Nikkei Asia）」網站指出、英國此舉可能是為了向中國傳達強烈的不滿訊息。

伊莉莎白女王號航空母艦是英國皇家海軍目前最大的軍艦，可以搭載高達四十架艦載機，有能力在一分鐘之內，將四架戰鬥機從機庫轉移到飛行甲板上，目前常規艦載機為十四架F-35B與八架直升機，台灣所轄之東沙島，對於巡弋南海並欲駛達日本的英國艦隊，恰為一處完美的海、空中間點，如作為中繼站，協助其補充糧食及飲水，將是國際外交上的一大突破。

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之前美國眾議院通過的《國防授權法》，已納入美、台軍艦可互停對方港口，顯見華府政策圈依舊重視台灣在島鏈的中心位置，因為目前從駐日美軍基地欲執行對南海海域的公海航行權，無論是從哪個港口出發，均需奔馳數千里，且缺乏中繼補給站，即便軍艦可以不間斷運轉，人員的食物及飲水補充仍是必要的，若以「人道救援」為出發點，展開進一步交流，甚至開放高雄港供英國航空母艦泊靠，相信中國亦無置喙的餘地，台灣實可善用情勢以及採取更靈活的國際策略。

雖然中國對於美國海軍泊靠台灣港口強烈反彈，但卻從未反對英國艦隊泊靠，筆者期待捷克參議院議長韋德齊訪問台灣後，政府能更進一步開啟與歐洲各國交流的政治效應，如同韋德齊議長送給台灣的一句話：「各位，自由、真理與正義是台灣的劍、也是盔甲，請盡力去捍衛你們的自由與盔甲！」

（作者是國立大學員工）

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