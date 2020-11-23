自由廣場》國民黨操作「黨國」的厚顏無恥

◎ 陳慶坤

中國國民黨號召萬人參加昨天舉行的「秋鬥」遊行，國民黨聲明只是站在協助參與的角色，然而正如該黨立委陳玉珍所言，這次秋鬥就是「反民進黨」、「反黨國」。什麼是「黨國」？

中國國民黨在台灣一黨獨大五十餘年，藉由白色恐怖實施世界最長的戒嚴，這些真正「黨國」的徒子徒孫，竟然臉皮厚到說要「反黨國」！

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戒嚴時期的台灣教育，是國民黨傾國家權力介入，對人民洗腦，馴化（Domestication）台灣社會各個階層。這種威權統治，是「黨」先於「國」的黨化教育，致使被洗腦教育訓練出來的「意識形態社會菁英」，普遍效忠黨國體制，這才是真正的「黨國」。國民黨裝傻嗎？

試問民進黨執政才幾年，中間還一度被國民黨復辟成功，如何形成「黨國體制」？

數十年來，台灣人流血流汗、前仆後繼，推翻了國民黨黨國體制，讓「民主化」在寶島土地上落實生根，使得黨國體制逐漸分崩離析，「吃銅吃鐵」習慣的國民黨，現在幾乎快要去吃屎了，這才是陳玉珍直言「反黨國」就是反民進黨的主要原因吧！

然而國民黨的叫囂，還有更深一層的結構因素，就是國民黨與中國共產黨勢力意圖內外夾殺台灣。從年初叫囂防治武漢肺炎有功的陳時中下台，到「反萊豬」逐漸升溫，閣揆換人的聲音開始操作，參與「秋鬥」遊行，正是這一系列攻伐的陽謀，看看共產黨將蘇貞昌列為「台獨」第一號戰犯，也就不言自明了！

看來，真正「黨國」餘孽，操作「黨國」才要開始，台灣民主自由的保衛戰，我們一點都鬆懈不得！

（作者為大學助理教授，台北市民）

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