自由廣場》他挺言論自由？

◎ 林志翰

旺旺集團董事長蔡衍明在二○二○「秋鬥」大遊行中，穿著「我要言論自由」的黑色Ｔ恤，戴著貼有紅色叉叉的綠色口罩，抗議政府扼殺言論自由。

蔡衍明捍衛言論自由，那二○一九年六月九日香港「反送中」大遊行，抗議人身自由被剝奪，抗議緊縮的言論自由，中時報導了甚麼？

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隔天，四大報除了《中國時報》外，均在報紙頭版報導反送中遊行，而網路版的《中時電子報》，雖然搜尋得到反送中遊行的報導「標題」，但點擊後卻顯示「找不到頁面」，只剩四○四。

國際媒體與台灣多數媒體都非常關心香港反送中運動，有政大學生議會成員林南彤在二○一九年六月十日凌晨一點多，於各大新聞電子報、新聞網站搜尋「反送中」，發現《蘋果日報》、《自由時報》、《聯合新聞網》、《中央通訊社》都有大量相關新聞，少則二十八篇，多則六十三篇。

然而《中時電子報》搜尋結果共三筆，但沒有任何一篇有關香港反送中遊行。再用另外一個關鍵詞「逃犯條例」搜尋，《中時電子報》僅有一篇三月二十六日發布的新聞，標題為「港修逃犯條例 我擬祭旅遊警示」。

當一些人在媒體鎂光燈前高喊言論自由，一副被迫害、打壓的模樣時；當我們看見中天新聞台被吹捧成媒體的良心，蔡衍明成了捍衛言論自由的「烈士」時；當在野黨政治人物、藍營媒體紛紛以言論自由之名，群起捍衛中天新聞台，控訴政府打壓異己時；台灣人還要繼續放任這種假新聞洗腦特定支持群眾嗎？我們還要接受這樣的「積非成是」嗎？大多數厭倦紅媒的沉默台灣人，還要接受這些人惡質地引導風向嗎？

這些人躲在言論自由的保護傘下捍衛言論自由，天安門廣場上也可以來一場跟中國政府抗議、訴求言論自由的戲碼嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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