自由廣場》(青年時評)重新思考反共

◎ 張經偉

我在此請問各位讀者：「中天新聞為何該被禁？」相信一定會有一個答案：「因為中天是紅媒」，去年的「反紅媒」大遊行，便說明了這一切。

然若以此角度，觀看ＮＣＣ否決中天新聞換照一事，似乎顯示台灣社會尚未做好反紅媒的萬全準備。細查ＮＣＣ否決中天換照的四項原由將會發現，沒有一項叫作「因為你們是紅媒」。倘若今天，有一家頻道不似中天這般粗製濫造地歌誦特定親中政客，而是按部就班、言之有物地論述毛澤東主義何其有益於人類文明，因而得出台灣該加入紅色中國的結論，恐怕該頻道就難以被ＮＣＣ以這些理由開鍘。更遑論，儘管我國已有「反滲透法」，然而該法對於中天爭議默默不語，誠如其對於統促黨者流。

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在台灣社會眼裡，公家機構以反紅統為由，拔除某個組織，可能還是難以接受之事。原因可想而知：這太容易讓人想起以「反共」之名義大搞獨裁、鎮壓異己的蔣氏政權。轉型正義的尚未成功，除了反映在加害者、被害者之間的撲朔迷離之外，也反映在你我眾多旁觀者的驚魂未定上。台灣社會誠可謂是一朝被蛇咬、十年怕草繩。

是故，我等應當藉此機會，重新思考「反共」一事。兩蔣時代的反共是喊假的，其實中國國民黨本身就是孫文「聯俄容共」後的產物，它真要反共，就該先解除自己身上的黨國體制，而非總是拿著土地改革（耕者有其田等）、計畫經濟（十大建設等）之類師法蘇聯的東西，向台灣人討恩情債。而反共也從來就不是兩蔣的專利，艾森豪、雷根、川普等美國總統也都反共，難道美國是一個威權獨裁之國嗎？

在《西藏的故事：與達賴喇嘛談西藏歷史》之訪談中，達賴喇嘛分享過一句西藏諺語：「被火所燒的，會因用火而痊癒」。也許有一天，當台灣社會可以一邊防範威權復辟、一邊推行真正的反共時，才顯示台灣真的走出白色恐怖的創傷了。

（作者為清華大學歷史碩士，現正進修教育學程）

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