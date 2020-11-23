自由共和國》蘭雨靜／三千佳麗和九二共識～歷史笑話和政治謊言～

「九二共識」，這個天大謊言是，蘇起和馬英九，向壁虛構成的。(資料照)

蘭雨靜／旅美華人

詩人白居易寫玄宗和貴妃的「長恨歌」，裡頭說「後宮佳麗三千人，三千寵愛在一身」，後人就以為玄宗後宮有三千美人，唐皇真偉大！其實，用點常識，就知沒有那麼回事。因為，詩句不會是事實，詩人也不會知道後宮有多少佳人。

貴妃被召回華清池初見玄宗時，玄宗已五十六歲，貴妃只二十二歲。貴妃被冊立為「妃」時，玄宗六十一歲，貴妃還只二十七歲，從此，兩人開始相處在一起。

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距今一千三百多年前的六十一歲老頭，相當於今天八十多高齡的老爺。陪伴這麼一個老爺，一個美女應該很夠。所以，白居易清楚的點出「三千寵愛在一身」。意指，玄宗全心寵愛的只是貴妃一人。兩人的共同生活，重點應該在精神上的慰安，而不是性生活的享樂才是。

那麼，為何後宮需養佳麗三千人？一般常識就可以判斷。後宮雖備有「多個」佳麗，但是，不會有三千人之多。大概，連百人都不到，因無需要也。只因為百姓把文學和歷史混在一起，導致誤信後宮有三千美女。這是一則「歷史笑話」。

「九二共識」，這個天大謊言是，蘇起和馬英九，向壁虛構成的。

台灣和中國確曾有過所謂的「辜汪會談」，談判「一中各表」的共識問題。「一中各表」是，一個中國，有兩個主體，台灣是中華民國，中國是中華人民共和國，兩者並存的共識。但是，中國要的只是「一中」，台灣要的是「一中各表」，無法達成「共識」。

事過多年，主事談判的辜汪皆逝世後，政客蘇起突然說有「一中各表」的共識。兩岸是否有「一中各表」的共識，馬英九為何遇中國人就把「中華民國」以及其「國旗」、「國歌」全都藏起來，把自己的身分由「總統」替換「先生」？顯然，他們是把沒有的「一中各表」說成有，蓄意欺騙台灣百姓，想把台灣賣給中國。

唐民不要「貴妃」，台民更不要「一中」

新台灣國策智庫發布民調指出，「六十二％反對蔡接受九二共識」。民調顯示，七十六．二％不清楚「九二共識」，連泛藍都有七十．二％不清楚「九二共識」，五十二．三％不同意以「九二共識」為兩岸往來基礎。由此，可看出，「九二共識」在台灣，沒有市場。

唐皇和貴妃的愛，以「悲戀」收場。因為，百姓不滿「美女傾國」，迫唐皇賜死貴妃的結果。偉大如唐皇，連救個愛人都辦不到？「民意」的力量使然也。

當年，國民黨「兵敗如山倒」輸給共產黨。歷史記載也是「因為失去民心也」。今日，在台灣，慘敗給民進黨，也是，失去民心的歸路。

今日，台灣民意、民心，非常清楚的擺在全世界的面前，然而，昔日漢賊不共戴天的國共兩黨，卻漠視台灣民意，違背台灣民意，企圖聯手把台灣吃掉。

行得通嗎？證諸古今歷史，應該行不通。台灣人記住，唐皇後宮沒有「佳麗三千」，兩岸也沒有「九二共識」。只要，台灣人民的意志，堅定不移，歷史告訴我們，台灣是會「永存在這個世界」。

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