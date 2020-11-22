自由廣場》「登山旅遊化」的錯誤想像

◎ 蔡日興

一個年輕妹子在畢祿羊頭登山迷途，沒能度過寒冷的夜晚。而她是一個因疫情促成國旅風潮後，嘗試登山的新手。

等一下，「登山」何時跟「旅遊」畫上等號了？

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別驚訝，早在疫情爆發之前，有些商業登山業者就已經這樣構築願景，甚至也這樣行銷著。

我不知已香消玉殞的她，是否也以為登山跟旅遊沒什麼差別。但顯然她沒有準備好去面對山上可能迷途的風險，也不知道台灣高山的一夜可以如此致命。

我們對所有事物的理解，都是基於自身的生活經驗。而多數人對於旅遊的理解，就是無風險，輕鬆愉快的，好像在逛自家附近的公園那般。

但台灣的山區並不如都會公園那般，草木時時有人修剪，步道都有平整鋪面。真實的山徑會有草木擋住你的視線，也有樹根和岩石隨時可能將你絆倒。即使是夏天，高山到了夜晚的溫度也是像平地的冬天寒流來襲那般。而進入秋冬時節，高山夜晚溫度已是致命的，更別提冷鋒過境之時。這還是好天氣的狀況，遇上極端氣候如颱風，那時台灣的高山，對於登山新手來說絕對是致命的煉獄。而這煉獄還杳無人煙，連呼救都不會有人聽到。

而商業登山業者卻這樣行銷，告訴你「登山」可以「旅遊」化，讓社會大眾以為台灣的高山就像你家旁邊的公園一樣安全？

這麼安全的國內旅遊，那大家都可以嘗試自由行了。這就是現在發生的誤解呀！

擁有足夠的山林知識，懂得攜帶與運用裝備，確實可以讓登山活動安全而愉快。甚至離開步道深入荒野，探索台灣最原始最質樸的美感，也不需冒著生命危險。但多數人卻被商業登山業者的說詞，還有網美的照片所迷惑，有部分就在尚未做好準備的狀況下闖入山林。而當命運帶來挑戰，一個錯誤的轉彎，一個高山的寒夜就是如此致命。

您還相信「登山」可以「旅遊」化嗎？

如果這個錯誤的觀念無法改變，我想她絕對不是最後一位無辜的犧牲者。

（作者為山谷登山會發起人，台北市民）

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