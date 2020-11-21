自由廣場》馬友友雙手比讚 台灣人應對自己國家更有信心

◎ 賴其萬

最近看到美國總統大選，因為「通訊選舉」引起許多疑點，不覺想起這次台灣總統選舉之前，也有人想推動這種選舉方式，幸虧當時因為考量各種可能的問題，沒有貿然採用。如果當時通過這個台灣完全沒有經驗的選舉方法，加上中國政府很可能「鼓勵」台商，用「通訊選舉」顛覆了我們正常而且行之有年的民主選舉辦法。如果韓國瑜因此而當選總統，大陸遊客勢必在中國政府鼓勵下，大批湧入台灣，兌現韓國瑜選舉時所承諾的「錢進來」，而武漢肺炎勢必隨之排山倒海蜂擁而入，今天台灣將會是什麼光景…。

回顧衛福部疾管署當初機警地發現中國大陸武漢不尋常的疫情時，台灣政府因為前事不忘後事之師，由過去SARS的慘痛經驗，深知中國疫情通報的不實，斷然由疾管署在一月二十日宣布成立「中央流行疫情指揮中心」，加強機場海關檢疫，阻絕病毒於境外，以及發動各級醫療院所防疫措施，動員感染專科、隔離加護病房醫護人員不眠不休的努力，並由衛福部陳時中部長親自召開跨部會指揮中心會議及專家諮詢會議，每日不辭辛勞，在電視上對大眾進行透明化的國內疫情報告以及全球的疫情數據，並宣導全民戴口罩以及其他防疫的公共衛生知識，才有今日台灣令人讚嘆的防疫成果。

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上週六我接到一位在加拿大定居多年的醫師前輩用電子郵件寄來一個影片，許多美加白人以及少數亞裔的年輕男女，以流利的中文，以及幾位中老年白人以英文，道出他們對台灣在這次武漢肺炎的防疫成功以及Taiwan Can Help的由衷讚賞與感謝。隔天在國家音樂廳聆聽「馬友友與凱瑟琳的大地之歌」演奏會時，看到馬友友翹起雙手大拇指，用流利的中文盛讚台灣成功的抗疫成果，讓我打從心裡以台灣為榮。

「武漢肺炎」在台灣驗證了「危機就是轉機」，選舉前雖然中國假消息充斥媒體、激情韓粉聲勢浩大，但台灣人還是在最重要的時刻做出正確決定，讓真正有能力治國的候選人以絕大多數的選票脫穎而出。

這使我想起ＡＩＴ前處長司徒文所說：「台灣人民需要改變對自己國家沒自信的態度，他們必須更了解台灣在國際上的非凡成就和地位，台灣人應對自己國家更有信心。」

（作者為醫師）

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