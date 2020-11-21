自由廣場》年輕人評議中天換照事件

否決換照專業判斷

◎ 江育融

電視頻道屬公共資源，媒體本來就應善盡「事實查證」及「自律原則」，以符合大眾的利益。中天多次違反事實查證原則及公序良俗，已累計廿三件裁罰案，總計裁罰金額高達一一五三萬，件數、金額都是新聞台之冠。此外，其誇張地不平衡報導，自律機制明顯不足，上層甚至謊稱沒干涉新聞內容，以上種種事實，難道還不能否決該電視台換照嗎？

NCC本來就是獨立機關，有權監管電視媒體，甚至主動新增審查委員協同主持聽證會，以減少爭議，同時也舉辦公聽會，確實聽取多方意見，最後依法審查換照不予通過，個人認為此決議是基於專業判斷。

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有些民眾以「扼殺新聞自由」批評NCC，但台灣的新聞台密度相當高，難道沒有了中天，其他的電視台就都是同一種聲音了嗎？新聞自由應該要保障，但也要有界線，責任與自由是一體兩面的，想要自由請先負起專業責任，那請問中天有善盡該責任嗎？

正如同這次美國大選第二次辯論麥克風消音，看似扼殺候選人的發言自由，但事實上透過此合宜的管制，雙方反而更公平、更有秩序地發表，促成理想的辯論。

（作者為東吳大學英文系畢業，研究所考生）

贊成反對世代差異

◎ 許芷嫣

誠然，中天新聞台是個經營許久的頻道，但近年來過於偏頗的報導，已不被年輕族群接納。以筆者周遭為例，對中天抱持正面態度的人多是中年及以上族群，而大學同儕當中卻是屈指可數。身邊的同學甚至會以娛樂、玩笑的態度去看待該新聞台相關內容，其新聞價值的體現乃是名存實亡。

新聞專業自主不應任由媒體經營者恣意踐踏，而今NCC吹響號角，既是對未來相關從業者的警示，也是新聞自律與倫理得以伸張的最佳證明。

（作者就讀輔仁大學日文系）

陳耀祥主委說得好

◎ 楊子瑩

身為傳播學院的學生，看到中天未獲准換照，是慶幸的；當然中天會反擊，勢必會打行政訴訟，但中天真的是台灣唯一監督政府的媒體嗎？筆者不認同。

從網路新媒體到傳統的電視、報紙，都是監督行政、立法、司法的一角。中天的背景我們暫且不論，今天就算少一家新聞台，根本不會有沒人監督政府的問題，如同陳耀祥主委所說，中天自恃為唯一的監督角色，是對所有新聞同業、網路自媒體最大的侮辱。

另外，有線電視的頻譜稀有性，確實在數位化後問題沒那麼大，但頻譜本來就是全體人民的公共財，中天新聞台用著國家的頻譜，卻沒有善盡新聞人的自律責任，按照有線電視的遊戲規則，不予換照，實屬NCC合理合法行使職權而已。因為屬於全民的頻譜不應該被大財團做為控制言論的工具，甚至成為中國統戰滲透的手段。

（ 作者為傳播學院畢業生，網路媒體從業人員）

政治人物藉機沾光

◎ 吳星翰

身為無黨籍大學生，我想談的是，中天換照議題的焦點被模糊了。

從事件初期至今，中天高喊「新聞自由已死」、「政治判決」，不少政治人物也加入戰局，紛紛在社群發文，有人指責NCC委員是「七個小矮人捧白雪公主」、有人說「為了鞏固政權無所不用其極」，「媒體問題」瞬間成了「政治問題」。

這些政治人物是真正關心中天新聞台被關，還是只想藉機沾點曝光率，往自己身上貼「捍衛新聞自由」的標籤？

說「台灣不能只有一種聲音」，根本是多慮了！台灣目前一共有十四台新聞台，大家也都知道各台顏色，關了中天，還是有跟他同立場的新聞台，且現在各媒體對此事件的討論如此激烈，正反方都有，有哪一家媒體因此被抄掉了嗎？並沒有。

希望這次事件讓新聞媒體更了解新聞報導「必須」嚴謹，而NCC未來也必須更加謹慎、公正，避免給人雙標的感覺！

（作者就讀銘傳大學廣告暨策略行銷學系）

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