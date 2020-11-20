新聞線上》這個故事還沒說完

記者莊榮宏

這一天，駱駝商隊來到綠洲小鎮，生意正熱絡，一幫馬匪突然殺到，包圍小鎮，喝令無條件投降，否則留鎮不留人。

馬匪以殘暴聞名，經常冷血屠殺自己人，鎮民心知投降必定生不如死，正打算拚死反抗，本是局外人的駱駝商隊卻抄出傢伙，人手一挺連發槍，瞄準馬匪，馬幫見來者不善，槍械精良，好漢不喫眼前虧，只好退去。

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故事還沒完。

全鎮兩千三百戶保住身家，鎮長宴請商隊，賓主盡歡，酒酣耳熱，商隊答應鎮長，常來巡趕馬匪並提供槍械，鎮上第二當家卻說：商隊固然有功，但數年前賣給本鎮的牛肉含有微量萊克多巴胺，當時的鎮長馬里巴巴雖明知仍收下，我且裝作不知道，但這回要比照前例進口豬肉，我可是反對到底，否則將率眾上街抗爭，並發動罷免鎮長，讓全鎮永無寧日！

不少善良鎮民跟著瞎起鬨，鎮長與仕紳大驚，齊說不宜，畢竟商隊協防全鎮，保我身家，事功至大，患難見真情，合作可兩利；反觀區區萊豬，鎮民可自由選擇吃或不吃，標註產地識別也就是了，豈可相提並論，因小失大？

但二當家當場「冰的」，把場面搞得很難看，商隊備極尷尬，不解為何前一秒是英雄，下一秒就變狗熊，失望之餘，跨上坐騎，就此別過。

故事還沒完。

馬匪去而復返，趁夜來劫小鎮，誰知商隊剛好出鎮，狹路相逢，馬匪大驚，以為又遇程咬金，卻見商隊無視馬匪，沉默而去，馬匪擔心有詐，高聲問道：商隊這回不攔我？問知來龍去脈，仰天長笑：天助我也！當夜佔領小鎮。

故事還沒完。

馬匪掌控小鎮後，將鎮民財產悉數充公，改立二當家當鎮長，限制生活自由，鎮民事後才知，二當家鬧事分化，氣走商隊，斷絕外援，是在幫馬匪除去大敵，馬匪則提拔他當小鎮特首，如此各取所需；鎮民嘆不該跟著瞎起鬨，只為了兩塊豬肉，卻丟了財產和自由，怎麼算都划不來，後悔莫及！

故事還沒完。

馬政府時代台灣向美國進口萊牛，如今蔡政府欲進口萊豬，在野就喊打喊殺，毫無理性討論空間，更無視中共霸凌台灣時總是美國出手挺台，每當共機繞台總是美機適時反制；天下哪有白吃的午餐，就算聘請保全也得花錢，咱們有事巴望人家來救，平時卻斤斤計較，光想撈好處，卻一點虧也不肯喫，短視近利，有夠現實，一旦中了離間計，敵人長驅直入，豈不是為了兩塊豬肉而因小失大？

故事，還沒完，且看二當家要鬧到幾時才罷休。

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