新聞線上》一碗牛肉麵和一座江山

記者陳杉榮

行政院發言人丁怡銘為反擊在野黨對開放美豬政策的杯葛，公開指台北市冠軍牛肉麵使用萊劑美牛，惹禍請辭下台。執政團隊千萬不要小看「一碗牛肉麵」事件的負面效應，這關係民進黨的「一座江山」，若不能改弦易轍，調整做法，虛心的和公民社會進行雙向溝通，未來的施政將遭逢更大的挑戰及人民的責難。

二○一八年地方選舉，韓粉竄起、中共藉端滲透，因年改、同婚等改革激怒選民敗象已露的民進黨，在大量網路「假訊息」的接連轟炸下打了比預期更慘的敗仗。這個慘痛教訓，導致選後總統府以下的各機關各單位，汲汲於網路經營，以迎戰「假訊息」為主要文宣功課，各類「小編」幾成了各級政府的發言人。蘇貞昌臨危受命接掌行政院，從非洲豬瘟開始的各項文宣，迅速反應政策，一時間收到了立竿見影之效，穩住了局面。

請繼續往下閱讀...

福禍相倚，總統府和行政院等機關把網路文宣戰當成施政重點科目，重視單向宣導，疏忽雙向溝通，模糊了黨政分際的界線，把危急時的戰術運用當成平時的總體戰略，鞏固政權、說明政策和攻擊政黨、打擊政敵混雜在一起。反制柯文哲、打臉馬英九，本是民進黨文宣部的工作，政府部門卻包攬成為自己的業務，行政院發言人「出包」，遲早而已。

蔡政府把用於戰役的東西擺在戰略的位置，網路當成政治作戰和街巷攻防。也因此，執政團隊有了偏差的思維，既然單向宣導奏效，又何苦和糾纏不清的記者、社團、政黨做雙向溝通？他們把對手國民黨當成敵人，把地方政府當成對手，把在野黨立委當成政敵，不管輿論批判、國會監督或選民責難，全部加以反擊，少了「雙向溝通」，沒了「黨政分際」，耽溺於自我感覺良好之中，殊不知，這已埋下民進黨在下次選舉可能喪失政權的病因。

台灣政府的敵人是不放棄武力侵略的中國當局，國民黨不過是民進黨的競爭對手，當敵人正在尋找破口意圖併吞台灣，當對手在找執政漏洞想打贏下次選戰，作為本土政權，民進黨更需要謙卑對話，擴大執政基礎。舉個例子，七月三十日李登輝前總統辭世，蔡英文總統當晚發臉書哀悼，日本首相安倍晉三則是在三十一日上午召開記者會表示哀悼，如此慎重，這些態度和作法大家都看在眼裡，「小編」若取代了記者會，政府也會失去和人民對話的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法