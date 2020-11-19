自由廣場》（金恒煒專欄）RCEP干太陽花運動何事

亞太十五國十五日簽定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），背後的老大是中國；台灣被排除在外，毋寧當然的啦。從現實的角度來看，台灣也節省了「加入或不加入」的困難選擇；聽起來像阿Ｑ嗎？也不盡然，下面舉印度拒絕加入的理由，就知道加入的風險之大，不是台灣能承受的。

台灣被排拒於RCEP之外，馬英九指控蔡政府不接受「九二共識」是意識形態治國，甚至說「是太陽花運動誤國」。其實馬英九堅持的「一中」才是意識形態治國，歸因於太陽花運動，則是意識亂流。

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先討論台灣不參加RCEP就慘了嗎？不然。印度為什麼中途退出？印度以內需為主與台灣出口導向不同，固是因素之一。但非重點，重點在印度不信任中國，印度官員表示印度不與以中國為首的貿易集團打交道，因為中國是全球臭名昭彰的侵略者，參與RCEP會對印度主權和領土造成直接威脅；印度關注的是國安問題。印中不過邊界緊張，與台灣主權全面受中國威脅不同。即使如此而已，印度都不敢簽，台灣有什麼簽的本錢？

印度認定RCEP不是平衡、公平和有利於印度的架構。印度仍深受中國傾銷和廉價進口商品的衝擊，對中的貿易逆差超過五百億美元。印度受夠了，不玩了；而且沒有印度參與，RCEP可獲利益顯然不足。印度的警訊，足供台灣咀嚼。

BBC網站指出，中國推動RCEP是要實現「一帶一路」的戰略，為中國制定的全球貿易體系爭取主動權。這當然是面對即將上任的美國總統拜登聯合歐盟抗中的戰略。拜登明確回應美國會制定貿易規則，不會為中國所主導。看來RCEP前途還很難測，因此刺激美國與台灣簽署貿易協定的可能性大增。這或使台灣收之桑榆。

再談馬英九指控太陽花誤國的荒謬。太陽花運動確實誤了「國」，不過這個「國」是馬英九們的「黨國」。太陽花運動之後，台灣進入了新時代，馬英九們懷抱的「一中」已一去不復返了。太陽花是帶衰馬英九們的「掃把星」，卻是台灣的「福星」。馬英九如此咬牙切齒痛訾太陽花，其實是給太陽花運動戴上歷史的冠冕。

不過，馬英九只擔心「誤國」還沒有感受「亡國」。台灣的國家認同真的很複雜，目前為止，經過兩個階段：從黨國佔有台灣到台灣接受並承接黨國，會不會再轉到台灣佔有黨國？可能。

清朝揚州八怪之一的鄭板橋寫過〈詩四言〉，表達對滿洲人佔領中土的沉痛指控。第一首：「夜殺其人，明坐其家，處分息事，咤眾毋譁，主人不知，託為心腹，無奸不止，無淺不深。」翻成白話就是：晚上殺人，白天佔領他的家，管理一切還吆喝不准喧譁，屋主甚至沒有警覺，把他當成心腹，奸邪看成正直，不知平常之下深藏禍心。這與國民黨霸佔台灣的情形像不像？歷史的弔詭是，台灣人起來把強梁滅了，依然打著黨國的名號。鄭板橋們一定沒想到這招。

現在民進黨立委陳明文等要修法禁止單一政黨標章與國徽一樣。國民黨怒轟是「搶黨徽」。其實哪是搶黨徽，而是徹底搶佔中華民國！下一步可以從「中華民國台灣」轉進到「台灣中華民國」了。

中華民國萬歲萬萬歲！厲害了蔣介石、厲害了蔡英文。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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