自由廣場》從饒慶鈴到龍應台

◎ 陳冠甫

F16戰機在花蓮外海失蹤，蔡英文總統第一時間指示各單位務必全力搜救，仍要打起精神堅守崗位，全民也在為失蹤的飛官集氣。諷刺的是，台東縣長饒慶鈴卻在臉書發文「我看這回妳會怎麼說」，似乎暗指總統蔡英文要怎麼解釋？雖然貼文在引起爭議後，隨即在民意壓力下刪除，也再一次讓人看見某些不一樣的聲音。

類似饒慶鈴的「真心話」也非首次出現，一如以往，親中政客總在遭遇民意逆風時，快速刪文，不再回應質疑，讓新聞帶過、冷卻，等待下一次帶風向的機會。

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饒慶鈴在我國飛官失蹤、中國軍機持續擾台時，指責三軍統帥，背後的邏輯脈絡簡單，將中國任何作為合理化，怪罪台灣政府「挑釁」，把民進黨堅持主權視為台獨等等，導致國軍頻繁出任務；結論只要兩岸不要對立，就不會有如此緊張。坦白說，這些藍營人士只差沒說出，不要國防而已。饒慶鈴雖然嘴上不說，實際上她曾阻撓阿帕契直升機進駐台東，已經算是心口合一了。

除了饒慶鈴外，也有自稱當過飛行員與警官的網路作家「條子鴿」抱持空安意外頻傳，正是因為「統帥無能累死三軍」說法，其中立論無非也是指向，蔡英文無力解決兩岸關係，才導致國防戰備任務加重，潛台詞仍是寄望接受中國的九二共識，納入一中框架。

難怪日前國台辦前副主任王在希才寄望，台灣可循過去「北平模式」戰時不抵抗策略。台灣未到戰時已經可以看到特定人開始帶出「不要傷亡、不要犧牲」的偽和平風向，這與前文化部長龍應台稱「不管如何，我反戰」一個模子刻出來的。

（作者為臺北大學法律研究所研究生）

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