自由廣場》支持NCC決定，終止統媒滲透臺灣社會

◎ 張琬琳

NCC七位委員全數通過中天新聞台不予換照的消息，讓身為老百姓的我們，終於為臺灣社會長期一直令人憂心的「新聞自由」鬆了一口氣。

月前在審查聽證會直播上，全程聽了蔡衍明的說辭後，深刻驚覺到，如果委員都還聽不懂這在強詞奪理，還分不清這正是紅色財團在操控媒體、霸道伸手政治，那我們這些沒有權力和資源、也沒有能力發揮輿論力量的老百姓，還能冀望這個國家社會什麼？

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當我們正眼睜睜看著同為民主國家的歐美社會，幾乎所有左傾媒體都擋不住全球化的甜頭，也擋不住和跨國政客勾結的權力，讓媒體一面倒向資本利益，成了中共黨媒的海外統戰發聲筒之際，臺灣人就更應當警醒，不能讓「新聞自由」成為中共佯裝統戰的利器，混亂臺灣的民主和良善。

歐美不少國家人民，至今還很難自覺，他們的社會其實已經被滲透改變很多，人們習慣用民主自由的思維去理解中共，過於正面理想化，長期都還看不清中共的極權統治，不僅不顧人權，更遑論社會正義和新聞價值，近來的世局改變和疫情衝擊，才逐漸促使人們自覺到，無需用寬容卑微，去迎接這般極端政治的統戰傳播。

中共和親中財團大舉結盟，滲透臺灣社會太深，「言論自由」只是亂臺的幌子。這次中天新聞台不予換照的決定，相信多數臺灣人會肯定NCC委員的專業和良心，臺灣社會不能再容許錯假亂臺的輿論無限擴張，也不能再深陷中共統戰的虛偽伎倆了。

（作者為青年研究學者，曾於歐盟進行博士交換研究）

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