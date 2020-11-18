社論》反制中國威脅是一場大隊接力

川普在最後倒數的任期間，很可能對中國制定一系列強硬對策，對更多中國企業、中國政府機關與官員實施制裁。（法新社檔案照）

美國大選延長賽依舊詭異，川普政府仍在跑道快奔，拜登團隊只能在場外小動作暖身。據美國網路媒體Axios引述官員報導，川普在最後倒數的任期間，很可能對中國制定一系列強硬對策，對更多中國企業、中國政府機關與官員實施制裁，讓新上任的拜登政府難以扭轉對中路線。果真如此，那麼，龐皮歐日前高調宣稱「台灣不是中國的一部分」，很可能是整個劇本中的章節。唯國務院仍強調，美國對台灣主權沒有立場。一個黑臉，一個白臉，還是模糊基調。

美中建交以來，北京向來勇於表達立場，而且企圖以紅色滲透、經濟連結、武力威脅來實現自己的主張。反觀華府，卻沒有相對表達立場，一言以蔽之叫作模糊政策。如此這般，在國際上的影響很明顯，那就是，北京的主張既然沒有受到有力挑戰，一如它在世衛組織的橫行霸道，則北京的主張就會在默認下成為「事實存在」，而這樣的「事實存在」又回過頭來強化北京的主張。北京所謂的一中原則、台灣屬於中國的一部分，多年來就是呈現這種螺旋式的進程，令華府的「不採取立場」越來越模糊且無力。模糊了自己，模糊了台灣，卻模糊不了對手，代價也越來越高，而高明的政策應該與時俱進才合理。

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尼克森主義形成之際，台灣處於外來政權的威權統治，「兩岸的中國人」掌握台灣的話語權。不到二十年之後，人民的力量揭開民主序幕，至今二千三百萬人掌握著自己的命運，拒絕一中原則、一黨專政、一國兩制成為最大的公約數。一九九六年以來，總統大選、政權輪替反映了民之所欲，台灣人民藉以表達維持獨立現狀立場。為此，即令北京併吞台灣的野心未變，華府卻不得不面對民主台灣崛起，將台海問題終極解決的砝碼往台灣民意那一端撥動。友台立法，軍售升級，官方互動，都是這種氣氛下的產物。然而，道高一尺魔高一丈，華府政策調整似仍比不上台海情勢的複雜變化。

蘇貞昌曾指出，台灣同緯度的非洲、北美與阿拉伯半島皆是沙漠，但老天爺獨厚台灣，即使颱風來，也因二百多座三千公尺以上的高山，導致颱風結構破碎、留下雨水。確實，就自然地理而言，我們可慶幸天佑台灣。先民自古從採集、狩獵經濟，發展到農業、工業、高科技產業、服務業，成為一個小而美的富裕之島。不過，台灣人民也沒有因此看天吃飯、只求溫飽，我們在經濟建設的基礎上，順應全球第三波民主化浪潮完成了寧靜革命，躋身民主國家的行列。直到今天，亞洲仍是全球民主的脆弱地帶，而台灣卻是少數的亮點。再加上，防疫的成功故事，可信賴的產業鏈，這樣的民主典範，以國際的公共財來形容也不為過。

所以說，除了天佑台灣外，同樣重要的是，民主護台灣。試想，假使今天台灣依舊國民黨威權統治，與對岸的一黨專政只差程度之別，兩邊的權力集團會如何私相授受？服貿協議、馬習會，便是警示標誌！如果不是民主演進，華府可能至今仍以尼克森、季辛吉的觀點看待台灣。只要像收回香港那樣，北京在和平解決、一國兩制的承諾滿足華府，一筆埋下未來災難的交易，也許就此銀貨兩訖。台灣，幸而擺脫再次被出賣，變數便是民主，人民取得主人地位，華府必須從普世價值的高度重新審視兩岸的背道而馳！再試想，假使現在我們仍以沒有代表性的國民大會選舉總統，而非由台灣共同體的人民直選，華府會派遣航空母艦戰鬥群來反制北京武力恫嚇嗎？更重要的是，民主的活力讓台灣人民更能審時度勢，宛如手握平衡桿在各種矛盾的鋼索上穩步前進，成為當前國際、區域的利益創造者，民主台灣是個負責任的國家。

這是一個應該超越美國大選的議題，台灣做為後進民主國家的典範，面對專制中國的毀滅性威脅，絕對值得國際重新思考，對民主台灣正在追求成為一個正常國家嚴肅表達立場，以平衡北京自以為是的主張在國際領域漫無止境地氾濫。尤其是，罔顧武漢肺炎肆虐國際，照舊封殺防疫成功的台灣，軍機侵入台灣空域日常化，還要制定台獨頑固份子清單終身獵殺。習近平不是吃素的，與其空喊「中國應負起符合國際標準的責任」，不如對中國亮出的劍鋒制敵機先，否則過去四十年所謂的和平紅利早晚會被連本帶利收回去。就此而言，即使跑步的節奏不同，川普與拜登及所有民主盟友應當都是大隊接力的隊友。

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