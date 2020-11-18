自由廣場》勉強就讀 繁星反成死胡同

◎ 鍾邦友

拜讀貴版杜紫宸教授的「適才適性讀大學才會快樂」，筆者深有同感，現今國內大學的取才管道雖然多元，但在僧多粥少下，往往變成窄化選擇的死胡同。

以大學繁星為例，表面上在學測門檻及高中成績的標準要求均面面俱到，而且只能填一個學校，頗有孤注一擲、擇其所愛的意味，但壞就壞在一校卻可以填同類組的眾多科系，當有頂尖大學的窄門可擠時，考生與家長就不免被明星光環所眩惑，自己最鍾愛的科系上不了，只好退而求其次，挑選同校分數較低的相關科系，硬逼著自己讀下去，再試圖謀求轉系可能，結果事與願違，當然學習也不可能快樂。

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之前我校的綜高生，原以台大藥學系為繁星第一志願，最後以些微差距落入公衛系，當時規定繁星生不得轉系，只能硬著頭皮念完大學四年，畢業後竟然又考了私立大學的藥學系重讀，豈不折騰？

另一位學生則是上不了政大財金系，退而求其次念統計系，由於統計系對數學的要求極高，政大統計系申請入學的門檻是數學頂標，繁星卻只要均標，數學不好的他，念來備感辛苦，最後只能黯然休學重考。

這種為了保住好不容易得來的名校頭銜，不得已念不合適科系的案例屢見不鮮，今年五月教育部公布的大專校院休學率及退學率合計十三．四％，驚人的高比率，正是最可怕的佐證。倘若繁星能改為一校限填一系，並增加為三個不同學校的志願，不是就能避免這種勉強就讀的「雞肋」現象嗎？

（作者是高職教師）

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